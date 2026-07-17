Reddito di Merito, come funziona quello lanciato in Calabria dal presidente Occhiuto e quali sono i requisiti

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Mentre a livello nazionale si propone un Reddito di merito per gli studenti e le studentesse che dimostrano il proprio impegno negli studi, la regione Calabria non perde tempo e introduce il proprio Reddito di merito per le eccellenze. L’intervento, che vale da 500 a 1000 euro al mese, prevede requisiti di merito e non altri tipi di requisiti come quelli relativi a un Isee basso. È quindi accessibile a una platea ampia e premia il merito puro.

Che cos’è il Reddito di merito

Come spiegato dall’Università della Calabria sul proprio sito, il Reddito di merito è un incentivo all’eccellenza per studenti meritevoli. Si tratta di un’iniziativa promossa dalla regione Calabria con lo scopo di valorizzare il merito accademico e sostenere gli studenti che scelgono di intraprendere o proseguire il proprio percorso universitario, restando negli atenei calabresi.

Per questo l’intervento si rivolge agli studenti residenti in Calabria e iscritti all’università della Calabria. Nella pratica consiste in un contributo economico tra 500 e 1000 euro, per un importo massimo complessivo di 12.000 euro per l’anno accademico di riferimento.

La domanda dovrà essere presentata tramite il portale dei servizi online del centro residenziale oppure mediante l’applicazione dell’Università dal 1 settembre 2026 al 30 settembre 2026 (entro le ore 12:00).

Quali sono i requisiti

I requisiti sono tutti di merito e di residenza. Per poter fare domanda, si chiede infatti agli studenti di essere residenti in un comune della Calabria da almeno sei mesi alla data di scadenza del bando e di risultare iscritti entro il primo anno fuori corso a un corso di laurea triennale, magistrale o a ciclo unico magistrale biennale dell’Università della Calabria.

Per quanto riguarda i requisiti di merito, invece, si distingue tra laurea triennale e laurea magistrale a ciclo unico. È richiesto di aver conseguito il diploma d’istruzione secondaria superiore con un voto non inferiore a 95/100, di immatricolarsi subito all’università e di sostenere il test Tolc previsto ai fini del reddito di merito, collocandosi nel 10% dei migliori risultati relativi al proprio corso di studi.

Per gli studenti iscritti al primo anno di laurea magistrale cambia qualcosa, ovvero: aver conseguito la laurea triennale con una votazione non inferiore a 108 su 110, averlo fatto entro il 31 ottobre del terzo anno di corso senza ritardi nella carriera ed essere iscritti alla laurea magistrale, senza soluzione di continuità. Per gli anni successivi servirà aver acquisito tutti i CFU previsti nell’anno precedente, possedere una media ponderata non inferiore a 27/30 e mantenere una carriera universitaria regolare e continuativa.

Le critiche

Il Reddito di merito trova delle criticità. Per le organizzazioni giovanili come Unione Giovani di Sinistra, è difficile stabilire chi è davvero meritevole. Chi studia lavorando, chi vive in contesti familiari difficili, chi affronta carenze infrastrutturali e servizi insufficienti ha le stesse possibilità di chi invece ha come unico impegno quello di studiare? Questo è il punto della critica presentato insieme a Fernando Pignataro, segretario regionale di Sinistra Italiana Calabria.

La risposta arriva da Francesco Matera, vice coordinatore regionale di Forza Italia. Secondo questo si tratta di “polemiche sterili “perché il merito non discrimina e la regione vuole puntare sui giovani, investendo affinché questi non fuggano dal territorio.

Per risolvere la critica del problema di partenza, ovvero che il Reddito di merito proposto in Calabria possa essere una misura classista, la regione ha confermato che tutti gli aventi diritto, quindi chiunque risulti idoneo, avranno accesso alla borsa di studio. Resta comunque la critica di quegli studenti che non solo studiano, ma lavorano, e che possono dedicare quindi meno tempo a performare sul voto, che è un requisito fondamentale per accedere al Reddito di merito.