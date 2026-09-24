Reddito e tasse in Italia, ecco chi paga più Irpef: la classifica per lavoratori dipendenti e professionisti

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Lo scenario sul reddito e sul versamento dell’Irpef che emerge dal tradizionale rapporto del Centro Studi e Ricerche di Itinerari Previdenziali sulla spesa pubblica e sulle entrate certifica che in Italia, nel 2025, sono state presentate 42,8 milioni di dichiarazioni dei redditi, 267.885 in più rispetto al 2023. Di questi contribuenti, 34,1 milioni hanno versato almeno un euro di Irpef. Ciò significa che circa 24 milioni di italiani non versano un euro.

Reddito e Irpef: 24 milioni di italiani non versano un euro

Nel complesso, i redditi prodotti nel 2024 e dichiarati nel 2025 ai fini Irpef ammontano a 1.076 miliardi di euro, con un gettito, al netto del Tir, pari a 216,24 miliardi.

I contribuenti con un reddito lordo fino a 7.500 euro sono 7,9 milioni e versano in media 19 euro di Irpef all’anno.

ANSA

Tra chi dichiara tra 7.500 e 15mila euro lordi annui, invece, i contribuenti sono 7,4 milioni e l’imposta media sale a 204 euro.

Nella fascia compresa tra 15mila e 20mila euro di reddito annuo figurano 4,79 milioni di contribuenti, con un’Irpef media di 1.773 euro, che cala a 1.288 euro se rapportata alla popolazione complessiva.

Tra 20mila e 26mila euro lordi annui ci sono 6,65 milioni di contribuenti, che versano in media 3.284 euro di Irpef, pari a 2.384 euro se il dato viene rapportato al numero totale dei cittadini.

Nella fascia tra 26mila e 29mila euro lordi annui si contano poco più di 3 milioni di contribuenti, con un’imposta media di 4.413 euro, che diventa 3.205 euro rapportata al numero dei cittadini.

Nel complesso, gli italiani con redditi fino a 29 mila euro rappresentano il 69,78% dei contribuenti e versano il 21,33% dell’Irpef. Al contrario, coloro che dichiarano almeno 35 mila euro lordi annui costituiscono il 18,78% dei contribuenti e pagano il 65% dell’Irpef.

Il 30,22% dei contribuenti versa il 78,67% dell’Irpef

Considerando anche la fascia compresa tra 29 mila e 35 mila euro, che rappresenta l’11,44% del totale, emerge che il 30,22% dei contribuenti versa il 78,67% dell’Irpef.

Il rapporto di Itinerari Previdenziali ha esaminato anche i redditi medi lordi dichiarati nel 2024 dai lavoratori iscritti all’Inps, dai professionisti iscritti alle Casse professionali e da una selezione di lavoratori autonomi soggetti agli Isa e ricompresi nelle gestioni Inps.

Tra gli iscritti all’Inps, i redditi più alti sono quelli degli sportivi professionisti, con una media di circa 250 mila euro lordi annui. A seguire ci sono i sanitari, con 94 mila euro, e i giornalisti dipendenti, con 70.219 euro.

Più indietro si trovano i 12.831 lavoratori del settore del volo, tra piloti e personale di bordo, con un reddito medio di 40.527 euro. I dipendenti dello Stato e degli enti locali si posizionano intorno ai 35-38 mila euro annui.

Liberi professionisti, chi dichiara di più: notai in testa, giornalisti fanalino di coda

Tra i liberi professionisti, la categoria che dichiara di più è quella dei notai, con un reddito medio annuo di 164.758 euro.

Seguono i 250 attuari, con circa 113 mila euro di reddito dichiarato, e i 23.800 farmacisti titolari di farmacia, con circa 112 mila euro. Quest’ultimo dato è una stima basata sulle informazioni di Federfarma.

Maglia nera per i giornalisti co.co.co. che dichiarano un reddito medio annuo di 10.857 euro.

Il rapporto considera anche i lavoratori autonomi soggetti agli Isa, gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale.

Sono 274.927 i contribuenti, pari al 10,23% del totale, che dichiarano introiti fino a 30 mila euro. I restanti 2.411.567, pari all’89,77%, dichiarano invece ricavi superiori a questa soglia.

Guardando agli indici di affidabilità, i contribuenti con un punteggio inferiore a 8 sono complessivamente 1.433.208, pari al 53,35% della platea.

Tra coloro che dichiarano ricavi superiori a 30 mila euro, alcune categorie presentano una quota particolarmente elevata di contribuenti con Isa inferiore a 8.

È il caso dei servizi di ristorazione commerciale, al 70,4%, delle tintorie e lavanderie, al 71,1%, del commercio al dettaglio di giochi, giocattoli e articoli sportivi, al 63,8%, e dei servizi di pompe funebri, al 60,7%.