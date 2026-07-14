Redditometro abolito ma gli accertamenti fiscali continuano, come avvengono i controlli sul conto corrente

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Il redditometro cambia ancora. L’Agenzia delle Entrate si concentrerà non più soltanto sul possesso di auto, imbarcazioni, spese per la casa e altri beni considerati segnali di ricchezza, ma sulle transazioni delle carte e del conto corrente. Già nel 2024 era considerato uno strumento troppo invadente ed è stato per questo modificato. Oggi l’accertamento non è stato abolito, ma ci sono dei requisiti molto più restrittivi. Per far scattare il controllo ora servono due condizioni: lo scostamento percentuale e la soglia quantitativa.

Il redditometro cambia ancora

Il redditometro cambia faccia dopo le critiche allo strumento, considerato fin troppo invasivo. Il decreto legislativo numero 108 del 2024 ha reso l’accertamento sintetico legato a requisiti più restrittivi.

Ora i beni considerati di lusso sono sottoposti al controllo quando scattano due condizioni specifiche: lo scostamento percentuale e la soglia quantitativa.

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Cambia quindi l’approccio dell’Agenzia delle Entrate per ricostruire il reddito di una persona. Con il redditometro gli elementi indice erano gli acquisti di lusso, come auto, imbarcazioni, cavalli e tutto ciò che rientra in questa categoria. Se la somma superava quanto indicato nella dichiarazione dei redditi, poteva scattare l’accertamento.

Le nuove soglie

Ora invece cambiano le modalità di accertamento, che non è stato abolito, ma presenta requisiti più restrittivi. Per far scattare il controllo devono presentarsi due condizioni.

La prima è lo scostamento percentuale, ovvero il reddito ricostruito dal fisco deve risultare superiore di almeno il 20% rispetto a quello dichiarato.

C’è poi la soglia quantitativa, ovvero la differenza tra il reddito ricostruito e quello dichiarato dev’essere superiore ad almeno 10 volte l’importo annuo dell’assegno sociale. Si tratta di un valore intorno ai 70.000 euro.

Controllo sul conto corrente

L’Agenzia delle Entrate sposta, quindi, le proprie attenzioni altrove, per esempio con l’analisi dei movimenti bancari e dei conti correnti. Oggi c’è già un monitoraggio costante dei flussi finanziari, grazie alle banche dati dell’Anagrafe dei conti correnti.

Il fisco però non monitora ogni singola transazione in tempo reale, ma interviene solo quando ci sono delle incongruenze tra il reddito dichiarato e la capacità di spesa, oppure in caso di prelievi e versamenti in contanti senza una reale giustificazione.

Questo non vuol dire che ci saranno meno controlli, ma che saranno più mirati in caso di incongruenza. Chi ha un tenore di vita più alto non subirà quindi maggiori accertamenti.