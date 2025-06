Referendum 8 e 9 giugno 2025, i dati sull'affluenza e il quorum da raggiungere per il voto valido

Alle 12 di domenica 8 giugno, primo giorno per presentarsi ai seggi per il referendum, ha votato il 7,4% degli elettori. Il dato è stato raccolto dal Viminale nelle 61.591 sezioni italiane. Secondo le prime stime l’Emilia Romagna avrebbe registrato il dato di affluenza più alto, con il 10,9% degli aventi diritto e una maggiore concentrazione nelle province di Bologna (13,3%) e Reggio Emilia (12,2%).

L’affluenza alle 12 dell’8 giugno

Secondo i dati raccolti dal Viminale e riportati sulla piattaforma Eligendo, ripresi dal Corriere della Sera, Fanpage e Il Messaggero, alle 12 di domenica 8 giugno in Italia ha votato il 7,4% degli elettori. Il dato arriva da 61.587 seggi su 61.591.

La maggiore affluenza è segnalata in Emilia Romagna, con gli indici più alti provenienti dalle province di Bologna (13,3%) e Reggio Emilia (12,2%). Particolare menzione arriva da Fabbrico e Cariago, nel Reggiano, con un’affluenza rispettivamente del 18,4% e del 15,2%, numeri importanti se consideriamo il numero di abitanti.

La media più bassa arriva dalla Calabria, che registra un’affluenza del 4,38% quindi un numero sotto la media nazionale, battuta di poco dalla Sicilia dove ha votato il 4,47% degli aventi diritto.

Non mancano, inevitabilmente, le polemiche. Il deputato di Avs e co-portavoce di Europa Verde Angelo Bonelli sui social ha segnalato che "nelle città dove sono in corso i ballottaggi per le amministrative" i presidenti di seggio starebbero chiedendo "agli elettori se vogliono votare anche per i referendum". Un "abuso", secondo Bonelli, per il quale chiede un intervento del ministro Matteo Piantedosi e annuncia un’interrogazione parlamentare.

Affluenza in calo: i dati del 2022 e del 2011

Quando nel 2022 gli italiani andarono alle urne per il referendum sulla Giustizia si registrò un’affluenza del 20,4%, un risultato che portò a non raggiungere il quorum. Era il 12 giugno e si votava solo la domenica. Alle 12 l’affluenza raggiunse appena il 6,7%.

Nel 2011, un diretto precedente del referendum in corso, gli italiani dovettero rispondere a cinque quesiti sull’acqua e si votò in due giornate. Alle 11 del primo giorno aveva votato l’11,6% degli aventi diritto. In quell’occasione si raggiunge il quorum con il 57%.

Come si raggiunge il quorum

Il quorum – dal latino "dei quali" – si raggiunge quando una consultazione vede la partecipazione del 50% dei votanti più uno. È quanto stabilisce la Costituzione Italiana al IV comma del’articolo 75.

L’articolo recita: "La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi". Qualora non si raggiungesse la metà più uno dei voti espressi, la consultazione non è da ritenersi valida.