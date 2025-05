Referendum 8 e 9 giugno 2025, modulo con la domanda per il voto fuorisede da inviare entro domenica 4 maggio

In vista dei referendum abrogativi dell’8 e 9 giugno 2025, gli elettori temporaneamente domiciliati in una provincia diversa da quella di residenza per motivi di studio, lavoro o salute potranno votare fuori sede. Per farlo, occorre presentare domanda entro domenica 4 maggio al Comune di domicilio temporaneo, come stabilito dal decreto-legge n. 27/2025.

Come funziona il voto fuorisede per i referendum dell’8 e 9 giugno 2025

Per votare fuori sede in occasione dei referendum 2025, occorre trovarsi in un Comune situato in una provincia diversa da quella del Comune di iscrizione elettorale, da almeno tre mesi continuativi, per motivi di studio, lavoro o cure mediche.

Ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 27/2025, gli elettori possono fare richiesta presentando:

la domanda compilata ;

; copia del documento d’identità ;

; copia della tessera elettorale ;

; certificazione che giustifichi il domicilio (ad esempio contratto di lavoro, iscrizione universitaria, certificato medico).

Fonte foto: iStock

La domanda va presentata entro il 4 maggio 2025 e può essere revocata entro il 14 maggio. È possibile inviarla a mano, tramite delegato, o per via telematica.

Nella domanda si può anche dichiarare la disponibilità a svolgere il ruolo di presidente o scrutatore nei seggi speciali per il voto fuori sede.

Dove presentare la domanda: attenzione al Comune competente

La domanda va inviata o presentata al Comune in cui si vota, ovvero il Comune del domicilio temporaneo, non quello di residenza.

Ad esempio, come spiegato dal Comune di Torino, gli studenti e lavoratori domiciliati a Torino devono inviare la richiesta all’Ufficio Elettorale di Torino, seguendo le modalità previste:

consegna a mano (personale o tramite delegato);

PEC o email;

posta tradizionale (è consigliata la raccomandata A/R).

Ogni Comune ha una sezione dedicata sul sito istituzionale: va consultata per indirizzi e recapiti specifici.

I cinque quesiti referendari del 2025

I cinque quesiti abrogativi ammessi alla consultazione dell’8 e 9 giugno 2025 riguardano temi di rilevanza nazionale. Ecco i contenuti:

Cittadinanza italiana: riduzione da 10 a 5 anni del periodo minimo di residenza richiesto agli stranieri. Jobs Act: abrogazione delle norme che limitano il reintegro per licenziamento illegittimo. Indennità nei licenziamenti nelle microimprese: rimozione del tetto massimo nelle aziende sotto i 15 dipendenti. Contratti a termine: eliminazione della possibilità di stipulare contratti a tempo determinato senza causale per i primi 12 mesi. Responsabilità solidale negli appalti: reintroduzione della responsabilità del committente per gli infortuni dei dipendenti delle ditte appaltatrici.

Per ogni quesito, gli elettori potranno votare “Sì” (per abrogare la norma) o “No” (per mantenerla).