Referendum a Garlasco, nella notte vengono strappati tutti i manifesti per la campagna del No: la denuncia

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Nella notte tra sabato 21 marzo e domenica 22, giorno del fischio d’inizio del referendum, a Garlasco sono stati strappati via i manifesti elettorali della campagna per il No. A denunciare l’accaduto sono state le delegazioni territoriali del Pd, del Movimento Cinque Stelle, dell’Alleanza Verdi-Sinistra e dei comitati per il No. Si parla di “attacco all’agibilità democratica”.

A Garlasco spariscono i manifesti del No

Come anticipato, i fatti risalirebbero alla notte tra il 21 e il 22 marzo, poche ore prima dell’apertura dei seggi elettorali per la due giorni del Referendum sulla Giustizia.

Come segnalato dalle delegazioni territoriali di Avs, Pd, M5S, Sinistra Italiana e il Comitato per il No, a Garlasco (Pavia) sono stati strappati i manifesti per il No.

La notizia è stata ripresa da La provincia Pavese e dall’Informatore Vigevanese. Diversi i cori di indignazione da parte della popolazione del piccolo centro della Lomellina.

Le delegazioni che hanno denunciato il fatto parlano di “attacco all’agibilità democratica nei confronti delle forze politiche, dei comitati e dei cittadini impegnati nella campagna per il no al referendum costituzionale”.

L’ipotesi di un “attacco premeditato”

Nella nota condivisa sui social, inoltre, si parla di “un atto preciso e premeditato” dal momento che i manifesti per il No sarebbero stati strappati via “in tutte e cinque le postazioni previste nel Comune di Garlasco”.

Quanto accaduto rappresenta un “segnale preoccupante di intolleranza“, continua la nota, che ricorda che “il rispetto reciproco e il pluralismo sono alla base della nostra convivenza democratica“. Per il momento il gesto non è stato rivendicato, ma si esclude che ciò possa avvenire.

Le altre polemiche: la violazione di Matteo Salvini

Al calderone di polemiche e tensioni che il Referendum si porta appresso da quando è stato istituito c’è anche la scelta di Matteo Salvini di non rispettare il silenzio elettorale e postare un gigantesco “sì” sui suoi canali social.

Il vicepremier non ha ancora rilasciato dichiarazioni in tal senso, e non si esclude che possa farlo una volta chiuse le votazioni. Nel frattempo, però, è stato contestato a Pontida durante i funerali di Umberto Bossi per aver scelto di partecipare indossando una camicia verde.