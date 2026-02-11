Referendum Giustizia 2026, la spiegazione semplice in 7 punti sulle ragioni del "No"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Il Referendum Giustizia 2026 del 22 e 23 marzo chiede agli elettori esprimersi su una riforma costituzionale che interviene sulle carriere dei magistrati e sul Csm. Il fronte del “No” sostiene che le modifiche non risolvano i problemi concreti dei processi e possano indebolire l’autonomia della magistratura. Ecco una spiegazione semplice in 7 punti delle ragioni contrarie, con le principali repliche di chi voterà “Sì”.

Referendum Giustizia 2026: cosa si vota

Il 22 e 23 marzo 2026 gli elettori tornano alle urne per il Referendum Giustizia 2026, un referendum costituzionale (per il quale non è previsto il quorum): non si vota su una singola legge ordinaria, ma su una riforma che interviene sull’assetto della magistratura e sugli organi di autogoverno.

La scheda riguarda una legge costituzionale che tocca punti molto discussi: la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, la nascita di due Csm distinti (uno per i giudici e uno per i pm), nuove regole di composizione con meccanismi di sorteggio e l’istituzione di una Alta Corte disciplinare per i magistrati.

ANSA

Referendum Giustizia 2026 spiegazione semplice No

Chi sostiene il “No” pensa che questa riforma non sarebbe la risposta ai problemi più concreti della giustizia e, soprattutto, rischierebbe di cambiare equilibri delicati senza garanzie sufficienti sui risultati. Ecco quindi una spiegazione semplice sui motivi principali del “No” (e, per ogni punto, la replica tipica di chi è per il “Sì”).

Le ragioni per il “No”, una spiegazione semplice

Vediamo di seguito le tesi principali di chi è a sostegno del “No”.

1) La riforma non riguarda solo le carriere

Chi vota No sostiene che il referendum non riguarda un singolo correttivo, ma un pacchetto di modifiche che tocca anche autogoverno e disciplina dei magistrati. Proprio perché è una riforma costituzionale, secondo i contrari va valutata per gli effetti complessivi sull’equilibrio tra poteri, non solo per lo slogan più noto.

2) Rischio di indebolire l’indipendenza del pubblico ministero

Una delle critiche centrali è che, separando in modo rigido giudici e pm e cambiando gli organi di autogoverno, il pm potrebbe diventare più “esposto” a pressioni esterne. Il timore è che il nuovo assetto, invece di rafforzare garanzie, apra spazi di influenza politica sul lavoro della pubblica accusa.

3) Più frammentazione, non più efficienza

Nel fronte del No si contesta l’idea che moltiplicare gli organismi (un Csm per i giudici, uno per i pm, più l’Alta Corte disciplinare) renda il sistema migliore. La preoccupazione è che si crei un impianto più complesso, con nuovi passaggi e nuove competenze da coordinare, senza benefici immediati per i cittadini.

4) Il sorteggio non garantisce qualità, competenza e rappresentatività

Un altro punto forte: affidare una parte delle scelte al caso non è, per i contrari, una vera cura contro le correnti. Il No sostiene che il sorteggio può ridurre responsabilità e selezione meritocratica, senza eliminare davvero relazioni e dinamiche di influenza, ma rendendo più imprevedibile la qualità della governance.

5) Non affronta i problemi “reali” della giustizia

Per molti contrari la riforma non incide sulle cause quotidiane della lentezza: carichi di lavoro, organici, organizzazione, digitalizzazione, risorse. Il referendum rischia quindi di spostare il dibattito su architetture istituzionali, lasciando in secondo piano ciò che pesa su processi e tribunali.

6) La separazione “di fatto” esiste già

Chi sostiene il No ricorda che giudici e pm svolgono già funzioni distinte e che i passaggi dall’una all’altra, nella pratica, sono limitati e poco frequenti. E, se la commistione reale è già ridotta, non è necessario riscrivere la Costituzione per “correggere” un problema che è più percepito che concreto.

7) Una riforma troppo identitaria e potenzialmente divisiva

Un’ultima critica è politica-istituzionale: intervenire su un equilibrio così delicato con una riforma percepita come bandiera di parte, in un clima polarizzato, viene visto come rischioso. Per il fronte del No, una modifica costituzionale su giustizia e magistratura dovrebbe nascere da un consenso più largo e da un confronto più condiviso.

Le ragioni per il “Sì”

Chi vota Sì sostiene che giudici e pubblici ministeri debbano avere carriere separate per rafforzare la terzietà del giudice, anche nella percezione dei cittadini. Da qui anche l’idea di due Csm distinti, coerenti con la divisione dei ruoli.

Un secondo punto è il tentativo di ridurre il peso delle correnti: il sorteggio viene proposto come strumento per limitare le logiche di appartenenza nelle nomine. Infine, l’Alta Corte disciplinare viene presentata come un organo dedicato, pensato per rendere più chiaro ed efficace il sistema delle sanzioni.

Nel complesso, per i favorevoli la riforma serve a rendere più credibile e “separato” l’equilibrio tra accusa e giudice, e a mettere ordine nell’autogoverno della magistratura.