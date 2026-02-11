Referendum Giustizia 2026, la spiegazione semplice in 7 punti sulle ragioni del "Sì"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Il 22 e 23 marzo 2026 gli elettori sono chiamati al Referendum Giustizia. Il “Sì” punta soprattutto su separazione delle carriere, due Csm distinti, sorteggio per superare le correnti e una nuova Alta Corte disciplinare. Ecco quindi, con una spiegazione semplice, i 7 punti principali del fronte favorevole, indicando per ciascuno anche la critica più frequente del fronte del “No”.

Referendum Giustizia 2026: cosa si vota e perché conta

Il Referendum Giustizia 2026 è un referendum costituzionale: si vota su una riforma dell’ordinamento giudiziario e sugli organi di autogoverno della magistratura, con l’obiettivo dichiarato di ridefinire il rapporto tra chi giudica (giudici) e chi accusa (pubblici ministeri), e di cambiare le regole di funzionamento del Csm e della disciplina dei magistrati.

Da un lato, chi sostiene il Sì ritiene che la riforma renda più netta l’indipendenza del giudice e riduca il peso delle correnti.

ANSA

Chi sostiene il No teme invece che lo “spacchettamento” e alcune nuove regole (come il sorteggio o l’Alta Corte) finiscano per indebolire l’autogoverno della magistratura e aumentare l’influenza della politica.

Le ragioni per il “Sì”, una spiegazione semplice

Chi sostiene il “Sì” parte da un’idea di fondo: in un processo moderno, chi accusa e chi giudica devono stare su binari diversi, per ridurre il rischio che il giudice finisca – anche solo per dinamiche interne alla categoria – troppo vicino alla prospettiva dell’accusa. Ecco quindi, brevemente, i 7 punti di chi è a favore del “Sì”:

1) Separazione delle carriere

L’idea è che chi giudica debba restare distinto da chi accusa, per rafforzare la percezione di terzietà del giudice.

2) Divisione in due del Csm

Oggi il Csm governa carriere di giudici e pm insieme; i favorevoli sostengono che, se le carriere sono separate, lo debba essere anche l’organo di autogoverno, così da evitare che la parte requirente incida sulle carriere della parte giudicante.

3) Sorteggio

La motivazione è “tagliare” il peso delle correnti e delle logiche di spartizione: i magistrati non eleggerebbero più i rappresentanti, che verrebbero selezionati per sorteggio, con l’obiettivo dichiarato di rafforzare l’indipendenza personale.

4) Alta Corte disciplinare

Chi sostiene la riforma dice che oggi la disciplina è in capo al Csm (che ha anche compiti amministrativi) e che serva un organo dedicato, per rendere il sistema sanzionatorio più chiaro ed efficace.

5) Maggior certezza della pena

Non è un effetto “automatico”, ma l’argomento è: se il giudice delle fasi preliminari è più autonomo dal pm, si riducono i rinvii a giudizio deboli e arrivano a sentenza soprattutto procedimenti più solidi.

6) Velocizzazione dei processi

Il ragionamento è simile al punto precedente: meno processi “inutili” significa tribunali meno ingolfati e tempi più rapidi per i casi che davvero devono arrivare a dibattimento.

7) Rapporto tra potere esecutivo e giudiziario

Per i favorevoli, la riforma non “sposta” il rapporto tra governo e giudici, ma cambia soprattutto l’equilibrio interno tra pm e giudici; viene anche sostenuto che per alcune scelte servirebbero maggioranze ampie (non solo quella di governo).

Le critiche più forti del “No”

Chi sostiene il “No” contesta soprattutto l’idea che questa riforma possa incidere davvero sui problemi quotidiani della giustizia. Secondo i contrari, infatti, la separazione delle carriere e la riscrittura degli organi di autogoverno non accorciano i processi né migliorano in modo diretto l’efficienza del sistema, mentre rischiano di toccare un equilibrio delicato come quello dell’indipendenza della magistratura.

Una critica frequente è che la separazione delle carriere venga presentata come la soluzione “madre”, ma per il fronte del “No” non è la priorità e può produrre un irrigidimento del ruolo del pubblico ministero senza benefici immediati per i cittadini.

A questa obiezione si aggiunge quella sui due Csm: per i contrari lo sdoppiamento non risolve le distorsioni e rischia anzi di frammentare l’assetto complessivo della magistratura.

C’è poi il tema del sorteggio, che viene criticato perché affidare al caso una parte delle nomine negli organi di autogoverno non garantisce automaticamente qualità e rappresentatività.

Infine, sulla Alta Corte disciplinare, i contrari sollevano dubbi sia di principio (il rischio di creare un organismo percepito come “separato” o speciale) sia pratici, perché una parte delle regole verrebbe definita successivamente, lasciando incertezza su come funzionerà davvero.