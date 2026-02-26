Referendum Giustizia a Sanremo, Malika Ayane voterà No perché "politica e magistratura devono stare separate"

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Il Referendum sulla Giustizia continua a far parlare a Sanremo. Dopo la presa di posizione di Fausto Leali per il “sì” e quella prudente di Carlo Conti, arriva il commento a favore del “no” da parte di Malika Ayane. Sollecitata in conferenza stampa, la cantante ha detto che ci sono “motivi per cui politica e magistratura debbano restare separate”, esponendosi quindi a favore del “no”.

Referendum Giustizia, come voterà Malika Ayane

“Andrò a votare, come sempre, invito sempre tutti ad andare a votare” ha detto in conferenza stampa a Sanremo Malika Ayane. La risposta è arrivata a una domanda sul suo pensiero in merito al Referendum sulla Giustizia, in programma il 22 e 23 marzo.

Prima di lei, anche altri protagonisti del Festival 2026 avevano espresso il proprio pensiero in merito alla consultazione referendaria che sta dividendo i partiti politici italiani. In passato, Malika Ayane si era esposta a favore del “sì” nel referendum sulla cittadinanza del 2025.

Poche donne in gara a Sanremo, la risposta di Malika Ayane

Durante la conferenza stampa del 26 febbraio, Malika Ayane ha toccato altri argomenti che stanno tenendo banco in questi giorni a Sanremo. Tra questi, la scarsa presenza femminile in gara.

“I numeri dicono questo. Essendo però una inguaribile ottimista penso sia successa una cosa bella in questo cast, ovvero che tutte le donne partecipano con proposte diverse e secondo me questa è già una buona notizia”, ha commentato la cantante.

La polemica sulla scarsa rappresentanza di donne in gara è partita, sempre durante la conferenza stampa odierna, dopo una domanda rivolta a Carlo Conti. Il direttore artistico ha risposto alla giornalista che le scelte sono state fatte “in base alle canzoni che sono state presentate”, aggiungendo di assumersi la responsabilità di queste scelte.

Referendum sulla Giustizia, perché se ne parla anche a Sanremo

Interpellata sulle previsioni per la gara di Sanremo, Malika Ayane ha detto di avere “aspettative zero ma se arriva qualcosa di buono ovviamente non è che direi ‘no grazie’”. “Sono arrivata al punto in cui vivo le cose con grande esperienza e spero di aver raggiunto, anche in vista di sabato, il massimo della scioltezza”, ha aggiunto.

Tornando invece al tema del Referendum sulla Giustizia, la domanda posta a Malika Ayane è stata fatta, poco prima, anche a Carlo Conti. Il presentatore ha scelto di avere una posizione molto più equilibrata, e non si è sbottonato sulla propria scelta.

“Non sono cose che mi riguardano. Non so se voterò. Quando eleggo delle persone, le eleggo per essere mie rappresentanti, sanno fare il loro lavoro, mi fido di loro e lo devono fare loro”, la risposta di Carlo Conti durante la conferenza stampa che ha preceduto la terza serata del Festival di Sanremo.