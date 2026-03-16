Referendum Giustizia, Aldo Mattia deputato FdI si scaglia contro Elly Schlein: "Antipatica, brutta e comunista

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Nel corso di un incontro a Genzano di Lucania a sostegno del Sì al referendum sulla Giustizia, il deputato di Fratelli d’Italia Aldo Mattia è finito nella bufera sia per aver invitato i militanti a “vincere questa battaglia” anche ricorrendo al “solito sistema clientelare”, sia per aver attaccato Elly Schlein con un’offesa personale, definendola “antipatica, brutta e comunista”.

Referendum Giustizia, l’appello di Aldo Mattia al voto clientelare

Durante un incontro a Genzano di Lucania a sostegno del Sì al referendum sulla Giustizia del 22 e 23 marzo, Aldo Mattia (deputato di Fratelli d’Italia) ha pronunciato frasi che, dette da un rappresentante delle istituzioni, suonano come una legittimazione esplicita di pratiche clientelari per orientare il voto.

Mattia ha invitato la platea a mobilitarsi “con gli argomenti”, ma aggiunge che, se non bastassero, si può ricorrere “anche al solito sistema clientelare”.

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E non lo lascia nel vago, ma lo spiega con l’esempio del favore personale trasformato in richiesta elettorale: “Tu sei mio cugino, perché io ti ho fatto questo favore… aiutami per quest’altra questione perché io te ne ho fatti già tanti” Il tutto fino alla sintesi finale: “Utilizziamo anche questi mezzi perché dobbiamo vincere questa battaglia”.

Le parole del deputato FdI

Nel suo intervento Mattia insiste sull’idea che il referendum sia un test di forza per la maggioranza, anche se non determinerebbe automaticamente la fine del governo.

Secondo il deputato FdI “è vero che Giorgia Meloni non lascerà il suo scranno” e che il centrodestra resterà in carica fino a fine legislatura, ma avverte che una sconfitta avrebbe un costo politico immediato: “Non possiamo permetterci il lusso di avere fino alla fine del nostro mandato neanche una ferita nel corpo”.

E precisa quale sarebbe, secondo lui, l’effetto: “Se dovessimo perdere sarebbe una ferita grave da curare e aprirebbe un percorso ancora più in salita”.

L’attacco a Elly Schlein: “Antipatica, brutta e comunista”

Nel corso stesso intervento Aldo Mattia ha anche attaccato la segretaria Pd Elly Schlein, senza però entrare nel merito del discorso del Referendum Giustizia.

Il deputato di Fratelli d’Italia ha definito la segretaria del Partito Democratico testualmente: “Antipatica, brutta e comunista”. Un registro personale e denigratorio che ha acceso nuove polemiche.

Non un grande intervento quello di Aldo Mattia, che nel corso di un pomeriggio è riuscito ad attaccare su temi personali e con modalità a dir poco discutibili un avversario politico e a spronare gli elettori a utilizzare una “scorciatoia” per vincere che risulta particolarmente grave, specialmente se detto da un rappresentante delle istituzioni.