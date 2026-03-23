Referendum Giustizia, Angelo Bonelli "cambia" la canzone di Sal Da Vinci: "Sarà per sempre NO!"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Il referendum costituzionale sulla Giustizia non ha superato la prova delle urne e l’opposizione è in festa. Fra chi esulta c’è anche Angelo Bonelli, portavoce di Europa Verde e deputato alla Camera di Alleanza Verdi e Sinistra. Tornando su alcune recenti polemiche in merito alla canzone “Per sempre sì” con la quale il cantante Sal Da Vinci ha vinto l’ultima edizione di Sanremo, Bonelli via social ha offerto la sua personalissima rivisitazione: “Sarà per sempre NO!”.

Bonelli e Sal Da Vinci

Bonelli ha pubblicato una foto su Instagram che lo immortala stringere la mano al collega di partito Nicola Fratoianni.

La didascalia è, come detto, il tormentone di Sal Da Vinci, reinterpretato nella versione che celebra la vittoria del No al referendum sulla Giustizia del 22 e 23 marzo 2026: “Sarà per sempre NO!”.

La canzone di Sal Da Vinci

Il riferimento non è affatto casuale, dal momento che qualche settimana prima del voto, negli studi di In altre parole di Massimo Gramellini su La7, il procuratore di Napoli Nicola Gratteri aveva fatto una battuta relativamente alla canzone di Sal Da Vinci, “Per sempre sì”.

“Ma lui ha detto che vota No!“, ha esclamato il magistrato ridendo. Sul caso i giornali hanno speso litri di inchiostro, fino a che il cantante non è intervenuto in prima persona per chiarire di non essersi mai schierato al referendum sulla Giustizia.

“Non ho mai dichiarato nulla su questo argomento, perché credo che ognuno fino all’ultimo momento può decidere di fare e dire quello che vuole. Non mi sono mai esposto da questo punto di vista e quindi è una fake news“, ha dichiarato Sal Da Vinci.

Meloni e Sal Da Vinci, chiarita la natura della telefonata

Da Vinci ha inoltre smentito categoricamente che la premier Giorgia Meloni l’abbia mai chiamato per chiedere il suo consenso all’utilizzo del fortunato brano a fini elettorali. La chiamata meloniana c’è stata, in effetti, ma solo e unicamente per fare i complimenti per la vittoria al Festival di Sanremo.

Infine, per chiudere le polemiche, anche Gratteri è tornato sull’argomento, chiarendo che la sua affermazione non era altro che uno scherzo fra lui e il conduttore Gramellini.