Referendum Giustizia, Belpietro contro i giudici nel suo editoriale di fuoco: "Si prendono i pieni poteri"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Maurizio Belpietro, in un editoriale scritto su La Verità, si è scagliato contro i giudici dopo il trionfo del “no” al referendum sulla giustizia. Il giornalista ha sostenuto che la sinistra si è intestata la vittoria, che “invece è solo delle toghe”, arrivando a dire che queste si stanno prendendo “i pieni poteri“, locuzione che fu utilizzata da Benito Mussolini e che, tra l’altro, è stata usata anche in passato da Matteo Salvini, quando il leader della Lega volava nei sondaggi.

Referendum sulla giustizia, Belpietro contro i giudici: “Hanno vinto loro, non la sinistra”

Per Belpietro, i giudici “avranno sempre più potere e presenteranno il conto anche agli alleati”, sottintendendo le forze di opposizione.

Il giornalista ha anche menzionato l’articolo 1 della Costituzione, da lui riformulato, per corroborare la sua tesi: “L’Italia è una Repubblica giudiziaria fondata sul potere della magistratura. La sovranità appartiene ai giudici, che la esercitano nelle forme e nei limiti decisi dal Csm”.

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Secondo Belpietro ora la sovranità appartiene alle toghe, che “la esercitano nelle forme e nei limiti decisi dal Csm”. Ha anche aggiunto che a uscire vincitrice dal confronto è stata l’Anm, “che in questi mesi si è sostanzialmente evoluta in un soggetto politico e come tale ha agito”.

Il direttore de La Verità ha scritto che “i sindacati di giudici e pm si sono trasformati in militanti, abbandonando il paludato linguaggio giuridico per adottarne uno da attivisti”.

Belpietro: “Ha perso la politica contro la magistratura”

La vittoria del “no”, sempre secondo il ragionamento di Belpietro, ha chiuso la fase della seconda Repubblica, dando avvio a quella della terza, “dove la magistratura avrà ancora più potere, dove le correnti del Csm saranno ancora più prepotenti nello spartirsi gli incarichi ai vertici degli uffici giudiziari e ancora più indulgenti nei confronti dei colleghi che sbagliano”.

Per il giornalista non è una questione di vittoria della sinistra e sconfitta della destra, bensì è una questione in cui “i giudici hanno vinto e la politica ha perso”. In definitiva, il direttore sostiene che “i magistrati si prendono i pieni poteri”.

Locuzione “pieni poteri”: significato e chi l’ha utilizzata

La locuzione “pieni poteri” è spesso vista in modo negativo in riferimento a chi cerca di accentrare su di sé l’intero potere decisionale, dinamica contraria all’abc della democrazia che si fonda su meccanismi esattamente opposti, ossia sulla “separazione dei poteri”: quello esecutivo (affidato al governo), quello legislativo (affidato al Parlamento) e quello giudiziario (affidato alla magistratura).

L’espressione “pieni poteri” è stata usata in diversi contesti, come ricostruito dal Pagella Politica. Nel 1894 l’esecutivo di Francesco Crispi chiese al Parlamento di dare “pieni poteri al re, per riordinare gli uffici dello Stato e semplificarne le funzioni”. Nel 1915, durante la prima guerra mondiale, fu approvato un decreto che conferiva “pieni poteri” al Re.

A esigere “pieni poteri” fu anche Benito Mussolini. “Vogliamo assumere le piene responsabilità”, disse il duce nel “Discorso del bivacco” pronunciato alla Camera il 16 novembre 1922.

Nel 1992 si parlò di “pieni poteri” quando il presidente del Consiglio Giuliano Amato avrebbe spinto, come scrisse Il Corriere della Sera, “per avere una delega in bianco dal Parlamento per intervenire quando la situazione economica precipita”.

Nel 1996 Silvio Berlusconi usò l’espressione contro il premier Romano Prodi accusandolo di mettere “sotto i piedi ogni regola, comportandosi in Parlamento come Mussolini quando chiese i pieni poteri”.

Infine c’è da segnalare l’episodio che vide protagonista Matteo Salvini. “Chiedo agli italiani, se ne hanno la voglia, di darmi pieni poteri”, scandì il 9 agosto 2019 l’allora ministro dell’Interno, a margine di un comizio a Pescara. L’esternazione innescò un’ondata di critiche.