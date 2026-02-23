Referendum Giustizia, Beppe Signori voterà Sì dopo l'arresto da innocente: "Capisco chi fa gesti estremi"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

L’ex attaccante della Nazionale Beppe Signori ha annunciato che al referendum sulla Giustizia del 22-23 marzo 2026 voterà Sì, collegando la scelta alla sua esperienza personale: arrestato il 1° giugno 2011 nell’inchiesta sul calcioscommesse, ha raccontato dieci anni di indagine e gogna mediatica fino all’assoluzione con la formula “il fatto non sussiste”.

Beppe Signori sul referendum sulla Giustizia

Beppe Signori ha annunciato che voterà Sì al referendum sulla Giustizia. L’ex attaccante della Nazionale ha di recente partecipato a una manifestazione di Forza Italia per il Sì, e ha spiegato in una intervista al Giornale di comprendere “chi fa gesti estremi” dopo essere finito in una situazione che definisce annientante.

Il referendum è una consultazione costituzionale: agli elettori viene chiesto di approvare o respingere una riforma già votata dal Parlamento. Il voto è previsto domenica 22 marzo 2026 dalle 7 alle 23 e lunedì 23 marzo dalle 7 alle 15. Non è previsto un quorum. La scheda propone un unico quesito e la scelta tra “Sì” e “No”.

La riforma oggetto del referendum riguarda la separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e requirenti e la conseguente riorganizzazione degli organi di autogoverno, tra l’ipotesi di due Consigli superiori distinti, l’istituzione di una nuova Corte disciplinare e un meccanismo di selezione che prevede il sorteggio per parte dei componenti.

La vicenda giudiziaria di Signori

Signori ha detto che la scelta sul referendum è legata alla propria esperienza giudiziaria. L’ex calciatore era stato arrestato il 1° giugno 2011, mentre si trovava a Roma in partenza per Bologna, e ha raccontato di essere stato contattato da un carabiniere e di aver appreso dell’arresto dai familiari, dopo che la notizia era già circolata sui giornali. In quel momento, ha spiegato, non era consapevole di essere al centro di un’indagine legata al filone del calcioscommesse.

Nelle sue parole, l’inchiesta lo ha indicato come figura apicale di un presunto sistema di combine, il che ha avuto un forte impatto su reputazione e vita familiare, portandolo a un periodo nel quale è rimasto chiuso in casa per mesi a causa di una pressione mediatica che ha coinvolto anche i figli, allora minorenni.

L’indagine è durata dieci anni e si è conclusa con l’assoluzione con formula “il fatto non sussiste”. Signori ha sottolineato di essere stato l’unico, tra 134 indagati, a rinunciare alla prescrizione, chiarendo di aver chiesto più volte di essere interrogato durante l’inchiesta, sostenendo di aver svolto solo l’interrogatorio di garanzia davanti al gip.

Cosa cambia con Sì o No al referendum sulla Giustizia

Beppe Signori ha quindi posto l’accento sul tema delle tutele per chi è accusato e poi riconosciuto innocente per motivare la propria posizione, richiamando la sua esperienza personale come esempio generale di un supposto malfunzionamento dei procedimenti processuali, nonostante la scelta al referendum non andrebbe a incidere direttamente su situazioni simili.

Votare Sì significa approvare l’intero pacchetto di modifiche costituzionali previste dalla riforma: separazione delle carriere, due Csm, nuova disciplina e nuove regole di composizione con quote sorteggiate. L’eventuale entrata in vigore richiede norme di attuazione e non produce effetti immediati sui singoli processi in corso, ma ridisegna assetti e competenze nel medio periodo.

Votare No conferma l’impianto attuale: magistratura unitaria, un solo Csm e disciplina affidata ai meccanismi già previsti. La scelta, in entrambi i casi, interviene sull’architettura costituzionale e sulle modalità di autogoverno, non su un singolo istituto processuale.