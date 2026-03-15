Referendum Giustizia del Governo Meloni, al voto il 22 e 23 marzo: le precedenti consultazioni sulla materia

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Il referendum sulla Giustizia del Governo Meloni del 22 e 23 marzo è il quinto referendum costituzionale nella storia della Repubblica italiana: dal 1946 ad oggi gli italiani sono stati chiamati alle urne per esprimersi su un totale di 83 quesiti referendari. Il primo referendum della storia repubblicana è stato quello del 2 giugno 1946, quando gli italiani scelsero tra monarchia e repubblica. Il voto di marzo arriva quindi dopo una lunga serie di consultazioni popolari che hanno riguardato sia riforme della Costituzione, sia diversi interventi sul sistema della Giustizia.

I precedenti referendum costituzionali

I referendum costituzionali finora svolti sono stati quattro. In due casi la riforma approvata dal Parlamento è stata confermata dagli elettori, mentre negli altri due è stata respinta.

Secondo quanto stabilisce l’articolo 138 della Costituzione, nei referendum costituzionali non è previsto il quorum di partecipazione, a differenza dei referendum abrogativi, dove il quorum invece è richiesto.

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Il primo referendum confermativo si è tenuto il 7 ottobre 2001 e riguardava la riforma del Titolo V della Costituzione, approvata negli anni dei governi Prodi, D’Alema e Amato. La riforma è stata confermata con il 64,2% dei voti favorevoli, anche se l’affluenza si è fermata poco sopra il 34%.

Il secondo referendum costituzionale si è svolto il 25 e 26 giugno 2006 e riguardava la riforma voluta dal governo Berlusconi, nota come devolution. Il progetto, sostenuto in particolare dalla Lega, è stato bocciato con il 61% dei voti contrari, con un’affluenza del 52%.

Un altro passaggio chiave è stato il referendum del 4 dicembre 2016, sulla riforma costituzionale promossa dal Governo Renzi. La riforma puntava, tra le altre cose, a superare il bicameralismo perfetto, riducendo il ruolo del Senato. In quel caso ha prevalso il No con il 59,11%, mentre i Sì si sono fermati al 40,89%. L’affluenza è stata molto alta, quasi il 69%, e il risultato ha avuto una conseguenza politica: la fine del Governo Renzi.

L’ultimo referendum costituzionale si è tenuto il 20 e 21 settembre 2020 e ha riguardato il taglio del numero dei parlamentari. La riforma è stata confermata con il 69,6% di voti favorevoli. Il provvedimento ha ridotto i deputati da 630 a 400 e i senatori da 315 a 200, limitando anche il numero massimo di senatori a vita a cinque. La modifica è entrata in vigore dalla legislatura successiva al voto.

I precedenti referendum sulla Giustizia

Diversi referendum nella storia repubblicana hanno riguardato direttamente il sistema della giustizia. In questi casi si è sempre trattato di referendum abrogativi, nei quali quindi è necessario il raggiungimento del quorum per rendere valido il risultato.

Tra i temi più ricorrenti c’è quello della separazione delle carriere tra pubblici ministeri e giudici, proposta in più occasioni ma mai approvata dagli elettori.

Un passaggio importante risale all’8 e 9 novembre 1987, quando venne approvato il referendum che chiedeva l’abrogazione delle norme limitative della responsabilità civile dei giudici.

Il 15 giugno 1997 si è invece votato su due quesiti: l’abolizione del sistema di progressione delle carriere dei magistrati e l’eliminazione della possibilità per i magistrati di assumere incarichi al di fuori dell’attività giudiziaria. In entrambi i casi non venne raggiunto il quorum.

Situazione simile anche nel 2000: il 21 maggio si votò su diversi quesiti relativi alla Giustizia, ovvero l’abolizione del voto di lista per l’elezione dei membri togati del Consiglio superiore della magistratura, la separazione delle carriere tra pm e giudici e la possibilità per i magistrati di assumere incarichi esterni. Anche in questo caso l’affluenza non raggiunse il quorum.

Nel 2011, invece, il referendum sulla Giustizia ha prodotto un risultato valido: il 12 e 13 giugno vinse il Sì all’abolizione della legge sul legittimo impedimento, che consentiva al presidente del Consiglio e ai ministri di non presentarsi in udienza per impegni istituzionali.

L’ultima consultazione su temi legati alla giustizia si è svolta il 12 giugno 2022, quando gli elettori sono stati chiamati a votare su cinque quesiti: dalla riforma del Csm alla separazione delle carriere dei magistrati, fino ai limiti alla custodia cautelare e all’abrogazione della legge Severino. In tutti i casi non è stato raggiunto il quorum, rendendo quindi i referendum non validi.

Informazioni sui referendum in Italia

Per maggiori informazioni sui vari referendum in Italia e sui loro esiti e quorum, si rimanda all’apposita sezione sul sito ufficiale elezionistorico.interno.gov.it.

Per informazioni sul referendum Giustizia del 22 e 23 marzo rimandiamo invece al nostro speciale per capire, eventualmente, cosa cambia con il Sì.