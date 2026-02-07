Referendum Giustizia, dopo il cambio del quesito il Cdm non tocca la data: si vota 22 e 23 marzo

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Dopo le ipotesi su uno slittamento, il Consiglio dei ministri ha deciso di confermare la data del referendum sulla Giustizia. Si andrà dunque a votare nei giorni già stabiliti in precedenza dal decreto, e cioè domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026. La decisione è giunta dopo un “aggiustamento” formale del quesito deciso dalla Corte di Cassazione e si inserisce in un frangente di tensione istituzionale e politica, con pronunce giurisdizionali e polemiche sul corretto svolgimento della campagna referendaria.

Perché la data del referendum non è stata cambiata

Il governo ha dunque deciso di mantenere invariata la data della consultazione sulla riforma costituzionale, nonostante l’ordinanza della Corte di Cassazione che ha ammesso una nuova versione del quesito.

Questo perché uno slittamento della tornata alle urne si sarebbe reso necessario dal “riavvio dei termini” di legge. Secondo diversi costituzionalisti, il quesito è stato infatti solo integrato senza modificare la sostanza della consultazione.

ANSA

Non si è pertanto reso necessario un nuovo decreto di indizione e la conseguente ripartenza del conteggio dei giorni previsti per legge.

Come e perché è cambiato il quesito del referendum

La Cassazione ha modificato il quesito sottoposto agli elettori includendo un riferimento esplicito agli articoli della Costituzione interessati dalla riforma costituzionale approvata dal Parlamento alla fine del 2025.

In particolare, il quesito originario è stato ampliato per specificare gli articoli costituzionali coinvolti dalla legge di revisione, integrando così il testo in modo da offrire maggiore chiarezza e informazioni agli elettori. Ecco di seguito il testo:

“Approvate il testo della legge costituzionale concernente ‘norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della corte disciplinare’ approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare” con la quale vengono modificati gli articoli 87 comma 10, 102 comma 1, 104, 105, 106 comma 3, 107 comma 1 e 100 comma 1 della Costituzione?”.

Dibattito politico e reazioni sulla conferma della data del referendum

La conferma della data del voto arriva in un clima di acceso dibattito politico. Da un lato, i promotori del referendum e alcuni costituzionalisti hanno espresso la speranza che la consultazione si svolga senza ulteriori ritardi, considerando anche che la riforma è già stata approvata dal Parlamento e pubblicata in Gazzetta Ufficiale alla fine dello scorso anno.

Dall’altro, i sostenitori del No e diverse forze dell’opposizione invitano gli elettori alla massima partecipazione, denunciando rischi potenziali sul ruolo e sull’autonomia della magistratura se la riforma dovesse essere confermata.