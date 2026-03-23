Referendum Giustizia, due elettori denunciati a Catania e Ferrara per la foto alla scheda dopo il voto

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Come spesso accade durante ogni tornata elettorale, non mancano episodi di irregolarità e comportamenti vietati alle urne. Nelle scorse ore due persone sono state denunciate nei seggi in cui si vota per il referendum sulla riforma della giustizia. È accaduto a Ferrara e Catania, in entrambi i casi gli elettori sono stati beccati a fare una foto alla scheda dopo il voto.

Foto alla scheda del referendum giustizia, denunciata a Ferrara

È stata tradita dal suono dello smartphone. Una donna di 61 anni è stata scoperta mentre scattava una foto alla propria scheda dopo il voto per il referendum sulla riforma della giustizia.

È accaduto ieri, domenica 22 marzo, a Ferrara, in un seggio nella frazione di Fossanova San Marco. Lo riporta Ansa.

ANSA

Quando ha scattato la foto all’interno della cabina, il ‘click’ del cellulare, il suono tipico di quando si usa la videocamera del telefonino, è stato sentito distintamente dagli scrutatori.

Il presidente del seggio ha chiamato i carabinieri e la donna è stata denunciata per aver infranto la segretezza del voto: il suo telefono è stato sequestrato.

Elettore denunciato a Catania

Un episodio simile è avvenuto nelle scorse ore anche a Catania, al seggio della scuola Cavour. Lo riporta Agi.

Un elettore è stato bloccato e denunciato dalla guardia di finanza dopo avere scattato una foto alla scheda elettorale.

Fotografare la scheda elettorale, cosa dice la legge

È vietato dalla legge fotografare o filmare le operazioni di voto, in quanto si tratta di una violazione della segretezza del voto.

La legge 96 del 2008 stabilisce che chi viene sorpreso a introdurre all’interno delle cabine elettorali telefoni o altri dispositivi in grado di fotografare o registrare immagini rischia l’arresto da 3 a 6 mesi e una multa dai 300 ai 1.000 euro.

Se si viene beccati a fotografare la scheda, oltre alla denuncia scatta anche il sequestro del telefono e l’annullamento della scheda appena votata.