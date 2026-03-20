Referendum Giustizia, Elly Schlein e la gaffe in cui invita tutti a votare Sì: l'ironia della maggioranza

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A pochi giorni dal referendum sulla Giustizia, la leader dem Elly Schlein commette una gaffe durante un comizio e invita a votare “sì” alla chiamata al voto del 22 e 23 marzo. L’errore è diventato virale ed è stato sfruttato anche dagli avversari politici per portare gli elettori indecisi dalla loro parte.

La gaffe di Elly Schlein sul referendum sulla Giustizia

Elly Schlein ha involontariamente invitato gli indecisi a votare sì al referendum sulla giustizia.

In realtà si è trattato di una gaffe che, chi ha ascoltato tutto l’intervento, ha potuto chiaramente comprendere.

In un video si sente infatti la leader dire: “Che bella campagna per il no. Viva il Partito Democratico. Viva sempre l’Italia antifascista”.

ANSA

L’inghippo è stato nella frase successiva pronunciata da Schlein durante il comizio della manifestazione di chiusura della campagna referendaria del Comitato Società Civile per il No al referendum costituzionale sulla giustizia in piazza del Popolo a Roma.

“Grazie anche ai comitati, vi chiedo di appoggiare il comitato civico per il sì in tutti i vostri territori”, dice l’esponente di centrosinistra.

Poi la leader dem aggiunge: “Il 22 e il 23 andiamo a vincere per il nostro No a questa riforma sbagliata”.

Il “sì” pronunciato erroneamente da Schlein è stato chiaramente un lapsus che rischia però di creare ancora più confusione.

La gaffe di Schlein usata da Forza Italia

La gaffe della segretaria del Partito Democratico ha fatto il giro sui social ed è stata anche ricondivisa dal partito di centrodestra Forza Italia per invitare a votare “Sì”.

Sul profilo Facebook di FI è stato condiviso un reel con lo spezzone della frase incriminata pronunciata da Elly Schlein e la didascalia: “Facciamo tutti come come dice Elly Schlein: sosteniamo il SÌ alla riforma della giustizia!”.

Il post è corredato anche da un’immagine grafica con le date della votazione e il logo “Sì per una giustizia giusta”.

Le reazioni dei politici

Diversi politici di centrodestra hanno colto l’occasione per attaccare la leader dell’opposizione.

“Non riesce a mettersi d’accordo nemmeno con se stessa…”, è stata la frecciatina della leghista Susanna Ceccardi.

Sulla stessa linea anche il segretario del Carroccio, Alessandro Morelli, che ha rincarato: “A sinistra sono cosi confusi sulle motivazioni a sostegno del No che chiedono di votare SÌ! O forse è perché fino qualche tempo fa condividevano anche loro questa riforma? Comunque grazie mille Elly! Anche noi sosteniamo il SÌ in ogni territorio!”.