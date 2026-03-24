Referendum Giustizia, Fabrizio Corona contro Pier Silvio e Marina Berlusconi: "Colpa loro se ha vinto il No"

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Fabrizio Corona ha colto l’esito del referendum per lanciare l’ennesima stoccata a Marina e Pier Silvio Berlusconi. Sul suo profilo X Corona ha postato un breve video nel quale indossa la maschera di Pier Silvio Berlusconi, scrivendo: “Il no ha vinto per colpa di questo qua e di sua sorella”. La famiglia Berlusconi si era schierata convintamente a favore del sì nel referendum sulla giustizia.

Referendum Giustizia, Corona attacca Fedez

Quando l’esito del referendum sulla riforma della giustizia è stato ufficializzato, sul suo profilo X Fabrizio Corona ha postato due messaggi. Nel primo ha attaccato Fedez, scrivendo “come previsto l’ospitata della Meloni in quel terribile podcast ha fatto vincere il no”.

Il riferimento di Corona è, ovviamente, alla partecipazione della premier a Pulp Podcast, condotta da Fedez e Mr. Marra. Durante la registrazione Giorgia Meloni ha perorato la causa del no in vista del voto per il referendum.

ANSA

Corona contro Marina e Pier Silvio Berlusconi sul referendum

Come noto, nel referendum costituzionale confermativo del 22 e 23 marzo ha vinto nettamente il “no”. Il 53,5% dei votanti ha bocciato la riforma del sistema giudiziario proposta dal governo. Un voto che ha assunto anche un significato politico, visto che la partecipazione ha sfiorato il 59%.

La riforma della giustizia, a partire dalla separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, era uno dei cavalli di battaglia di Silvio Berlusconi. Per questo motivo Marina, recandosi al voto, aveva parlato di “occasione che non possiamo farci sfuggire” e si era esposta a favore del “sì”.

La sconfitta ha subito provocato la reazione di Fabrizio Corona, da mesi in rotta di collisione con i Berlusconi dopo le puntate di Falsissimo a loro dedicate. Secondo il re dei paparazzi, la sconfitta sarebbe maturata anche per colpa di Marina e Pier Silvio.

Corona e le critiche per la partecipazione di Meloni a Pulp Podcast

L’altro punto toccato da Fabrizio Corona nei tweet su X dedicati al referendum riguarda la partecipazione di Giorgia Meloni al podcast Falsissimo. Anche tra Corona e Fedez non scorre buon sangue dopo le rivelazioni sul matrimonio del rapper e Chiara Ferragni.

Quindi, dopo la vittoria del “no”, Corona ha colto l’occasione per criticare la partecipazione della premier a Pulp Podcast.

Una scelta accolta dagli esperti come corretta per parlare a un pubblico più giovane. In realtà è stato proprio il voto degli under 35 a condannare il “sì” alla sconfitta con il 61% dei votanti che si è espresso contro la riforma della giustizia proposta dal governo di centrodestra.