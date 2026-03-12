Referendum Giustizia, FdI usa "Per sempre sì" di Sal Da Vinci a Milano come "gong" per alternare i relatori

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

“Sarà per sempre sì“, canta Sal Da Vinci, fresco trionfatore di Sanremo 2026 con una canzone che è un inno all’amore eterno. FdI ha usato il ritornello del brano per trasformarlo in un jingle, un siparietto acustico con il quale alternare i relatori nel corso della kermesse del partito per il Sì al referendum sulla Giustizia del 22 e 23 marzo. L’incontro si è tenuto al Teatro Parenti di Milano.

FdI usa “Per sempre sì” di Sal Da Vinci

A ciascun relatore sono stati assegnati 4 minuti per esporre le motivazioni del sì. Allo scadere del tempo, tassativo, scatta il tormentone della canzone vincitrice del Festival di Sanremo: “Sarà per sempre sì”.

Sul palco si sono alternati esponenti del partito e diversi ospiti politici, anche esterni a Fratelli d’Italia. La kermesse “Sì. Una riforma che fa giustizia” ha visto la partecipazione della presidente del Consiglio Giorgia Meloni e dei ministri della Giustizia Carlo Nordio e dell’Interno Matteo Piantedosi. Non si è registrata la presenza di alcun rappresentante di Lega e Forza Italia.

Le parole di Donzelli sulla canzone di Sal Da Vinci

“Non è mai stata la nostra colonna sonora perché la nostra colonna sonora è l’Inno d’Italia da sempre”, ha detto Giovanni Donzelli, deputato e responsabile dell’organizzazione di FdI intervenendo sulla polemica attorno a Sal Da Vinci.

Rispondendo ai cronisti, Donzelli ha ridimensionato le polemiche e ha negato che ci sia stato uno stop netto da parte del cantante. “Chi ha detto che non lo possiamo utilizzare?”, ha domandato. Per poi aggiungere: “Io non ho sentito questo da Sal Da Vinci, ho sentito dire di non essere strumentalizzato per il referendum da quelli che avevano detto che avrebbe votato no”.

Referendum, il primo riferimento a Sal Da Vinci

Donzelli si è riferito al procuratore di Napoli Nicola Gratteri. “Mi creda, non ho visto Sanremo”, aveva detto il magistrato nel corso della trasmissione In altre parole in onda su La7. “Il titolo della canzone vincitrice è Per sempre sì? Però lui”, cioè Sal Da Vinci, “ha detto che voterà No!”, ha esclamato Gratteri.

Contattato da Repubblica, Gratteri ha minimizzato: “Era evidente che si trattava di una battuta, stavamo ridendo entrambi, il conduttore ed io”.