Referendum Giustizia, frecciata di Sallusti al Pd per il meme sul curling: "Sono dei buffoni in malafede"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Il video pubblicato dal Pd sul referendum Giustizia non è piaciuto al Coni, agli atleti che praticano il curling e neanche ad Alessandro Sallusti. In uno spazio editoriale sul sito di Nicola Porro, il giornalista e direttore di Libero e Il Giornale lancia frecciatine contro il partito di Elly Schlein proprio sul “meme politico” pubblicato e poi rimosso. E dice di loro che “sono dei buffoni in malafede”.

Il commento di Sallusti al Pd

Il giornalista e direttore responsabile de Il Giornale e Libero ha preso uno spazio sul sito di Nicola Porro per parlare del mal riuscito video a tema referendum giustizia pubblicato dal Pd. Mal riuscito perché non solo ha suscitato molte polemiche da parte degli italiani, ma anche dagli stessi atleti protagonisti, ovvero Amos Mosaner e Stefania Costantini.

Hanno protestato anche Coni e Federazione Italiana Sport del Ghiaccio, definendolo inopportuno e non condivisibile. Così Sallusti prosegue su questa linea e lancia frecciatine al Pd, parlando di “terrorismo mediatico”.

ANSA

Su di loro scrive: “Sono dei buffoni in malafede, alla pari dei sostenitori del no non sanno più a che santo votarsi per provare a vincere il referendum”. Aggiunge anche che in questo modo hanno dimostrato che chi ha l’obiettivo del no è “un truffatore interessato solo a continuare a esserlo”.

Il video è stato rimosso

Tante le critiche e quindi anche veloce la risposta. Il Pd ha deciso di rimuovere il video pubblicato e ha spiegato che il post era stato condiviso con l’intento di utilizzare l’immagine di un evento sportivo che aveva avuto un grande seguito e un linguaggio comunicativo come quello dei meme in un contesto ironico.

Nel messaggio pubblicato hanno aggiunto anche che non c’era intenzione di coinvolgere direttamente gli atleti nella campagna referendaria o di attribuire loro una posizione politica. Che poi è la richiesta fatta dai due atleti, che si dicono estranei a qualunque messaggio di natura referendaria o di parte.

In un messaggio diffuso sui social, Mosaner ha chiesto esplicitamente che le immagini venissero rimosse da qualsiasi comunicazione che potesse generare un collegamento sia diretto che indiretto tra le sue attività sportive e iniziative di natura politica. “Il mio impegno è e rimane esclusivamente sportivo, nel rispetto dei valori olimpici e di tutti coloro che mi seguono e mi sostengono”.

Cosa c’era nel video?

Perché il video ha dato molto fastidio? Si potrebbero riprendere le parole degli atleti, che non erano stati informati e non avevano dato l’autorizzazione a utilizzare i loro volti per la campagna referendaria.

Ma nello specifico, nel video utilizzato dal Partito Democratico veniva mostrata la gara olimpica di curling, dove i due atleti azzurri lanciavano la stone verso l’obiettivo; nel caso del meme, a schermo compariva la scritta “tuo No al referendum” che andava a scalzare la boccia avversaria, ovvero “giustizia controllata dal governo”.