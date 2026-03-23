Referendum Giustizia, giudici di Napoli brindano al "No" con champagne, "Bella Ciao" e cori contro Meloni

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

A Napoli i magistrati festeggiano cantando Bella Ciao e brindando con champagne la vittoria del No al referendum sulla riforma della giustizia. C’è anche chi intona cori da stadio contro la premier Giorgia Meloni. Così una cinquantina di magistrati ha accolto nella saletta dell’Anm del Tribunale l’esito della consultazione referendaria. Festa e brindisi anche al Palazzo di Giustizia di Milano.

Referendum giustizia, magistrati brindano a Napoli

Si canta Bella ciao nella saletta dell’Anm del Tribunale di Napoli dove circa cinquanta magistrati si sono radunati per attendere lo spoglio delle schede del referendum sulla riforma della giustizia. Lo riporta Ansa.

I sorrisi dopo i primi exit poll che davano il No in vantaggio hanno lasciato spazio col passare dei minuti ad applausi e abbracci.

ANSA

Poi sono arrivate le bottiglie di champagne e pubblici ministeri e giudici hanno brindato alla vittoria della No al referendum.

“Bella Ciao” e cori contro Meloni

Al centro dei festeggiamenti il procuratore generale presso la Corte d’Appello Aldo Policastro, protagonista nei giorni scorsi di una forte polemica con il ministro Nordio, che al suo arrivo è stato accolto dai colleghi al grido di “Aldo, Aldo”.

I magistrati napoletani hanno brindato alla vittoria del No cantando Bella ciao.

Alcuni hanno anche intonato cori contro la presidente del Consiglio: “Chi non salta Meloni è“.

“La società civile è viva, attenta e pronta a mobilitarsi quando sono in gioco principi fondamentali”, ha commentato il procuratore Nicola Gratteri, in prima linea nella battaglia per il No.

Applausi e brindisi a Milano

Brindisi e festa per la vittoria del No al referendum anche al Tribunale di Milano.

Anche qui prima un entusiasmo contenuto dopo i primi exit poll e poi applausi e brindisi con spumante quando è emerso il netto vantaggio del No.

Un applauso particolarmente intenso, riporta Agi, è arrivato all’affermazione di un giudice che ha detto: “Cosa c’è di più politico della Costituzione?”.

C’è anche chi non ha trattenuto le lacrime e ha pianto di gioia.

Anm: “U n bel giorno per il nostro Paese”

“Oggi è un bel giorno per il nostro Paese. Non per la magistratura, ma per tutti i cittadini”. Così in una nota la Giunta esecutiva centrale dell’Associazione Nazionale Magistrati.

“Questo risultato tuttavia non è un punto di arrivo, ma un punto di partenza. Abbiamo contribuito a preservare l’autonomia e l’indipendenza della giurisdizione, proteggendo la Costituzione“.

“I cittadini – dice l’Anm – hanno democraticamente confermato la bontà delle nostre scelte e delle nostre indicazioni sui problemi reali della giustizia”.