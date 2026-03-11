Referendum Giustizia, Gratteri smentisce la gaffe su Sal Da Vinci e le false dichiarazioni sul No: "Scherzavo"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Gratteri torna sul caso Sal Da Vinci e spiega che stava scherzando. Il procuratore fa notare che stava ridendo con il presentatore Gramellini. “Tutto un gioco tra me e il presentatore”, aggiunge e chiede a chi lo intervista su Il Foglio di andare a controllare. La battuta sembra derivare dal meme virale che vuole il testo della canzone “Per sempre sì” utilizzato per la linea politica del referendum.

Non un errore ma uno scherzo

Nicola Gratteri, procuratore di Napoli, è stato raggiunto in un’intervista da Il Foglio. In questa spiega il “no” presunto di Sal Da Vinci al programma In altre parole su La7. Ricordiamo che nel corso della trasmissione, il procuratore aveva citato il cantante come un cittadino che avrebbe votato “no”.

Il riferimento sarebbe a un meme, pubblicato online, che fa comunque parte di una campagna per il “no” al referendum. Secondo chi intervista Gratteri, il suo è un errore dovuto a un consigliere o alla fretta.

Il procuratore di Napoli ribatte che era uno scherzo e che “non sapete scherzare”. Gli fanno notare che non sembrava ironico, ma il procuratore dice di andare a revisionare i filmati perché stava ridendo con il presentatore ed era quindi evidente si trattasse di uno scherzo.

Cosa ha detto Gratteri in trasmissione

La pagina Instagram Socialisti Gaudenti ha pubblicato una foto che ironizza sul “no” di Sal Da Vinci, mettendolo vicino al brano della sua canzone che si intitola “Per sempre sì”. Scrivono: “Bravo Sal, il sì lasciamolo solo agli sposi e alle spose”. Chiudono il post con un “Sarrà pe sempe NO. 22 e 23 marzo votiamo NO!”. Così anche un meme con Francesco Totti, una frase mai detta e fintamente attribuita al calciatore.

Secondo molti è questa l’immagine che avrebbe tratto in inganno Gratteri e che lo avrebbe portato a dichiarare in trasmissione da Gramellini che il vincitore del Festival “ha detto che voterà No!”.

Il procuratore però ha smentito che la sua fosse un’informazione data senza conoscere la natura ironica del contenuto. “Un gioco tra me e il presentatore” e nell’intervista aggiunge: “Peggio per chi non distingue” la differenza tra il serio e il faceto. Fa riferimento alla giornalista che gli dice “non sembrava ironico”.

Meloni vuole usare “Per sempre sì”

Scherzi a parte, Giorgia Meloni sembra essere davvero interessata al brano tormentone “Per sempre sì”. Secondo Repubblica, che ha dato la notizia, la premier avrebbe contattato Sal Da Vinci per fargli i complimenti per la performance e poi con una battuta gli avrebbe detto: “la tua ‘Per sempre sì’ è pure un regalo per il referendum“.

Anche in questo caso, una battuta, ma neanche così distante dalla realtà. Infatti online sono già circolati meme, ma anche utilizzi del testo da parte di esponenti della maggioranza per la campagna referendaria per il sì. Uno di questi è il ministro Lollobrigida, che sotto a un post di Instagram ha proprio piazzato la strofa di “Per sempre sì”.

Da parte sua Sal Da Vinci non ha fatto commenti sulla chiamata e invece, in merito al meme virale che lo vorrebbe votare no al referendum, ha dichiarato: “Non ho mai dichiarato nulla su questo argomento, perché credo che ognuno fino all’ultimo momento possa decidere di fare e dire quello che vuole. Non mi sono mai esposto da questo punto di vista e quindi è una fake news”.