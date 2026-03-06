Referendum Giustizia, il magistrato Woodcock attacca il Governo: "Ognuno deve fare il mestiere suo"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Il magistrato Henry John Woodcock va all’attacco della premier Meloni e del Referendum sulla Giustizia: invitato da Corrado Formigli a Piazzapulita su La7, Woodcock ha criticato la riforma e ha invitato l’esecutivo a non fare invasioni di campo in altri poteri dello Stato: “Ognuno deve fare il mestiere suo”.

Woodcock contro la riforma della Giustizia

Woodcock ha spiegato di aver accettato l’invito in tv dopo molti anni perché ritiene che questo sia un momento critico per la democrazia, in cui l’equilibrio tra i poteri dello Stato e le garanzie costituzionali sono oggi messi in discussione.

“Non riesco a immaginare una cosa meno democratica del sorteggio, proprio non ci riesco”, ha dichiarato in merito a uno dei pilastri della riforma della Giustizia, ovvero il sorteggio dei magistrati per accedere al Csm. Il magistrato ha definito “aberrante” tale sistema, nonché “asimmetrico“.

Il sorteggio, va ricordato, è stato inserito nella riforma della Giustizia per tagliare le gambe alle correnti della magistratura, accusate dal Governo di essersi trasformate in centri di potere politico che premiano l’appartenenza dei magistrati e non il loro merito professionale. Woodcock non è iscritto ad alcuna corrente.

Woodcock ha poi ricordato quando Meloni considerava, nel 2023, un “messaggio devastante” il mantra dell’uno vale uno grillino. Per dovere di cronaca, però, va ricordato che all’epoca Meloni contestava chi metteva sullo stesso piano esperti e sprovveduti, professionisti e incapaci.

Secondo l’impostazione del Governo, il sorteggio è uno strumento adeguato per l’accesso al Csm poiché l’esame di ingresso in magistratura e le valutazioni periodiche servono appunto a fare in modo che tutti i magistrati rispondano a determinati standard di preparazione e capacità.

Rischio autocensura per i magistrati

Henry John Woodcock teme inoltre che le nuove strutture disciplinari e il clima politico possano spingere i magistrati verso l’autocensura: pm e giudici, in sintesi, potrebbero sentirsi meno liberi di indagare sui potenti.

Secondo Woodcock i politici dovrebbero criticare le sentenze solo dopo che sono state emesse, senza interferire nel merito delle indagini: “Si coglie in qualche modo il senso dell’insofferenza del Presidente del Consiglio e di qualche ministro, perché ognuno deve fare il mestiere suo“.

Il magistrato ha fatto un esempio concreto: “Se tu, Presidente del Consiglio o ministro di riferimento, entri, tra virgolette, a gamba tesa e dici che” in una determinata indagine relativa a un caso di cronaca nera deve essere “contestato il tentato omicidio in realtà stai consumando un’invasione” di campo “perché bisogna pensare che tu puoi trovare dall’altra parte magari un giovane magistrato“, che possibilmente non ha ancora sviluppato adeguati anticorpi contro i condizionamenti politico-mediatici.

Woodcock contro il fermo preventivo

Secondo Woodcock il fermo preventivo è l’emblema del cambio di passo innescato dal Governo Meloni: il fermo preventivo consente di trattenere una persona sulla base di sospetti. Per Woodcock si tratta di una compressione delle libertà individuali.

“Chi ha qualche anno in più e ha letto qualche libro di storia, ricorda che significa il fermo preventivo: permette, sulla base di un sospetto e anche di oggettivi riscontri, di fermarti per 12 ore in una caserma. Poi ci vuole un giudice che viene informato”. Insomma, per il magistrato il fermo preventivo introdotto dal Decreto sicurezza sarebbe un rigurgito autoritario.

Mulè contro Woodcock

“Uno vale uno, non c’entra niente” con la logica del sorteggio, ha sostenuto in studio il forzista Giorgio Mulè, contestando Woodcock che parlava di un sistema di scelta non democratico.

“Non siete un partito politico, non dovete eleggere nessuno, non si va lì”, cioè nel Csm, “per rappresentare una parte politica… Si va a fare nomine, trasferimenti e promozioni. Lei è in grado” di farlo così come un giovane magistrato di “28 anni” appena nominato, ha tuonato Mulè.

Chi è Henry John Woodcock

Il magistrato Henry John Woodcock è nato a Taunton nel Regno Unito ed è entrato in magistratura a Potenza. Oggi è in servizio a Napoli come sostituto procuratore (sezione I, DDA). Negli anni si è parlato di lui per via di inchieste finite sulle prime pagine dei giornali, come il Vipgate che toccò politici e cantanti, il Savoiagate (con l’arresto di Vittorio Emanuele) e Vallettopoli con il presunto giro di ricatti nel mondo dello spettacolo.

Per le sue dichiarazioni sul caso Consip a Repubblica nell’aprile del 2017, Woodcock è stato assolto “per essere risultato il fatto di scarsa rilevanza”. Il magistrato aveva espresso riflessioni in un colloquio “che sarebbe dovuto rimanere salottiero” con una giornalista amica, che invece poi scrisse tutto.