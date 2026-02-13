Referendum Giustizia, il "Sì" alla riforma cala nei sondaggi ma per Arianna Meloni "non è voto sul governo"

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Il cammino del referendum sulla Giustizia sembra rivelare un sostanziale testa a testa tra il fronte del “Sì” e quello del “No”. L’ultimo sondaggio realizzato da YouTrend, aggiornato al 12 febbraio, mostra come i sostenitori della riforma si attestino al 53%, mentre i detrattori al 47%. Sul tema della riforma costituzionale è intervenuta Arianna Meloni, responsabile della segreteria politica di Fratelli d’Italia, sostenendo che la consultazione di marzo “non è un voto sul governo” e allontanando lo spettro di elezioni anticipate.

Cosa dicono i sondaggi sul referendum sulla Giustizia

YouTrend ha analizzato la curva delle intenzioni di voto sul referendum dal 13 novembre a oggi, ponendo come tappe temporali intermedie l’11 dicembre e il 15 gennaio.

Il grafico mostra una sorta di travaso speculare di preferenze da uno schieramento all’altro, col “No” che è passato dal 56,1% di tre mesi fa al 53% odierno. Mentre il “Sì” è salito dal 43,9% di novembre al 47% di metà febbraio.

ANSA

Una differenza del 3-4% che potrebbe dunque ampliarsi o arrestarsi nella “quaresima elettorale” che ci separa dalla chiamata alle urne il 22 e 23 marzo. Proprio l’indagine di YouTrend mostra come le intenzioni di voto siano suscettibili di cambiamenti improvvisi e sostanziali.

L’andamento di crescita del “No” e di parallela discesa del “Sì” si era mostrato costante sia a dicembre che a gennaio. Dal 56,1% i sostenitori della riforma governativa erano passati a inizio anno al 58,9%, mentre il fronte degli oppositori era calato dal 43,9% al 41,1%.

A febbraio, infine, la sorpresa e l’inversione di rotta. L’analisi di YouTrend offre ovviamente una fotografia della situazione basata su una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto.

Le parole di Arianna Meloni su referendum e governo

Arianna Meloni smorza tuttavia la pregnanza dei sondaggi: “Non ci appassionano, vedremo il giorno del voto cosa succederà”. In un’intervista al Corriere della Sera, la responsabile della segreteria di FdI si dice convinta che quella del governo sia una riforma di “buonsenso”.

“Ai cittadini dico: non credete alle bugie di chi evoca cataclismi in caso di Sì alla riforma, di chi ci accusa di voler rendere meno indipendente la magistratura quando è esattamente il contrario”, afferma.

Secondo Arianna Meloni, la riforma della Giustizia è un’occasione “storica che gli italiani attendono da più di 30 anni. Il governo ha fatto il suo dovere portando a compimento uno dei punti più importanti del programma, ora i cittadini sono chiamati a scegliere”.

“Non ci saranno elezioni anticipate”

Il punto sul quale insiste di più la sorella della premier è che il referendum non costituisce “un voto su Giorgia Meloni, come qualcuno vorrebbe far passare. Il giudizio su quello che avrà fatto il governo arriverà alle elezioni del 2027″.

L’esponente di FdI esclude in questo modo ogni possibilità di elezioni anticipate. “Finché ci sarà il sostegno della maggioranza, che non è mai venuto meno, andremo avanti“.