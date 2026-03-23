Referendum Giustizia, in quali Regioni e città ha vinto il Sì: voto per la riforma tradito dalle metropoli

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Il referendum sulla giustizia vede vincere il No, con il Sì che prevale solo in tre regioni: in Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Nelle grandi città come Milano, Venezia e Roma ha dominato il No, con il voto che ha ribaltato il risultato regionale. Le metropoli sono state decisive per la bocciatura della riforma.

Referendum giustizia, il bilancio

I dati ufficiali, pressoché completi in tarda serata, confermano che il referendum sulla giustizia si chiude con una vittoria complessiva del No.

Un risultato influenzato in modo decisivo dall’affluenza, arrivata al 58,93%, molto più alta delle previsioni e determinante nel ribaltare gli equilibri emersi nei sondaggi delle settimane precedenti.

ANSA

Nonostante l’esito nazionale sfavorevole, il Sì alla riforma ha ottenuto risultati significativi in alcune aree e città del Paese, soprattutto nel Nord Italia, dove si concentrano le uniche regioni in cui ha prevalso.

Le regioni dove ha vinto il Sì

Analizzando i dati ufficiali emerge un quadro chiaro: il consenso alla riforma si è concentrato in tre regioni settentrionali. In Lombardia il Sì ha raggiunto il 53,64%, confermandosi come una delle roccaforti principali.

Ancora più marcato il risultato in Veneto, dove i favorevoli sfiorano il 58% (57,96%), rappresentando il dato più alto a livello regionale.

Anche il Friuli Venezia Giulia si schiera a favore della riforma, con il 54,25% dei consensi. Si tratta delle uniche tre regioni italiane in cui il Sì riesce a prevalere, delineando una netta frattura territoriale tra Nord e resto del Paese.

Le città dove il Sì resiste (ma arretra)

Se il Nord traina il voto favorevole, il quadro cambia radicalmente nelle grandi città. Il dato urbano rappresenta infatti il vero punto debole della riforma: nelle principali metropoli italiane il No domina quasi ovunque.

Persino nelle regioni dove il Sì è maggioritario, i capoluoghi vanno spesso in direzione opposta. È il caso di Milano, dove il No supera il 58%, ribaltando il risultato regionale della Lombardia.

Situazione analoga a Venezia, dove i contrari raggiungono circa il 55%, nonostante il Veneto sia la regione più favorevole alla riforma.

Nel Friuli Venezia Giulia, invece, il consenso urbano si riduce drasticamente: a Trieste il No supera il 53%, segnalando una forte discontinuità tra territorio regionale e capoluogo.

Le grandi città del Centro-Sud confermano questa tendenza: da Roma a Napoli, passando per Firenze e Bologna, il No si impone con margini spesso molto ampi, contribuendo in modo decisivo al risultato finale.

Il ruolo delle metropoli

L’analisi geografica del voto evidenzia quindi una dinamica precisa: il Sì si è imposto nelle aree regionali del Nord, in particolare nelle province, ma ha perso terreno nei grandi centri urbani.

Questo squilibrio si è rivelato determinante, perché le metropoli concentrano una quota significativa dell’elettorato.