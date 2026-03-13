Referendum Giustizia, in Spagna le video-istruzioni per votare accusate di propaganda: “Fate una X sul Sì”

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

I cittadini italiani residenti in Spagna stanno ricevendo le istruzioni per votare al referendum sulla giustizia con indicazioni di voto per il “sì”. La notizia arriva ai giornali, ai quali si sono rivolti gli italiani per capire come mai il rinnovo dei documenti d’identità venisse accompagnato dalla scheda per il voto e dal video di istruzioni. Il messaggio infatti arriva dalla Lista Azzurra, che racconta di errori giudiziari e suggerisce di votare “sì”.

Chat pro-riforma

A Barcellona, i cittadini italiani residenti hanno ricevuto un video e un messaggio che invita a votare al referendum a distanza. Una campagna promozionale per il voto che però è stata accusata di essere sbilanciata verso il “sì”.

I cittadini si sono infatti ritrovati in una chat dove venivano date indicazioni e messaggi di propaganda politica. Prima per le europee, per votare Fratelli d’Italia, e ora per il referendum, spingendo in particolare per il “sì”.

ANSA

Nel messaggio si legge: “Come saprete esercitare il diritto di voto all’estero è molto importante, le nostre liste sostengono con forza il governo Meloni così impegnato a combattere il sistema delle correnti di sinistra nella magistratura italiana, correnti politicizzate che purtroppo hanno sempre caratterizzato la vita di tutti noi”. Il messaggio prosegue e viene suggerito in maniera esplicita di votare “sì”.

Il messaggio da Anna Papavero

Chi ha denunciato questa comunicazione ha riportato come nella chat di “Azzurra Comites Barcellona” a lanciare i messaggi sia Anna Papavero, eletta per la Lista Azzurra nel Comites di Barcellona.

Questa scrive nella chat non solo il messaggio precedente, ma ricorda anche come “negli ultimi 15 anni, nonostante migliaia di errori giudiziari, solo 15 giudici italiani sono stati condannati”. Spiega che con il referendum si va a modificare questa “ingiustizia” e rinnova l’invito a votare per il “sì”.

Poi precisa che, poiché è molto importante votare, è fondamentale sapere come farlo: viene quindi mostrato il video con la scheda verde, le istruzioni su come inserirla all’interno della busta, le tempistiche e infine si vede che la scheda è già stata compilata con il “sì”.

Perché i cittadini sono sulla chat?

Contattati per spiegare i motivi della presenza sul gruppo, questi hanno riferito di essersi ritrovati all’interno del gruppo per aver contattato in passato Anna Papavero sulla questione della carta d’identità.

Sarebbe stata proprio Anna Papavero a iscrivere le persone alla chat per ricevere le notizie aggiornate in merito a tutte le necessità che possono avere i cittadini residenti all’estero, in particolare in Spagna.

Spiegano però che, tra un’informazione consolare e l’altra, sono stati postati questi contenuti. In passato non sono mancati i messaggi per votare alle europee il partito di Giorgia Meloni, esattamente come accade oggi con il referendum.