Referendum Giustizia, la profezia di Claudio Mancini del Pd a settembre: "Perderete e il Governo cadrà"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Claudio Mancini, del Partito Democratico, aveva “predetto” la sconfitta del Governo al referendum. Ma oltre a questo, a settembre scorso, aveva anche aggiunto un commento su quanto sarebbe stata probabile la caduta del governo o, in alternativa, un anno di agonia di questo. Il lungo intervento, critico, puntava il dito sulla decisione di esporsi così di fronte al giudizio dei cittadini, ma allo stesso tempo Mancini ringraziava. “Noi saremo pronti”, aveva detto.

La previsione di Claudio Mancini sul referendum

“Il referendum sarà un referendum su di voi”, aveva detto Claudio Mancini, del Partito Democratico, lo scorso settembre. La descrizione del referendum, per l’onorevole, era semplice: è un referendum su “voi che siete contro i magistrati, voi che siete contro i giornalisti, voi che siete contro chi va a ballare, voi che siete contro gli studenti che vanno in piazza, voi che siete contro tutti coloro che protestano, voi che siete contro chi perde il lavoro, voi che siete contro la povertà”.

Quindi il referendum era visto come un giudizio per il Governo, sugli ultimi anni della politica. “Non una discussione sui cavilli giuridici”, spiegava, ma un voto per misurare il consenso nel governo.

Mancini aveva dato anche i numeri: “Voi raccontate di avere il consenso degli italiani, ma avete preso solo il 37% dei voti del 67% dei cittadini che hanno votato. Questo vuol dire, in pratica, che vi ha votato 1 italiano su 4“. E quindi “vuol dire che quando entrate in un bar, tre persone non vi hanno votato. E quelle 3 avranno una possibilità di venire a votare al referendum e di votarvi contro“.

“Il governo cadrà”

“Voi sperate che la gente rimanga a casa, sperate nella sfiducia, nella rassegnazione, ma non sarà così. Perché nel referendum costituzionale, lo sappiamo, non serve il quorum. I cittadini comprendono, capiscono che quel voto è utile e verranno a votare”. Poi Mancini passa alle conseguenze del voto del referendum, sul quale scommetteva per la vittoria del No.

Se lo perdete, dice, il governo deve andare a casa. “Dovrete decidere: un anno di agonia della legislatura o le elezioni anticipate“.

Commentava dicendo “grazie” per il referendum, per l’occasione di far cadere il governo. “Noi siamo pronti a raccogliere i frutti di questa vostra iniziativa scellerata”, aveva aggiunto.

Verso il 2027: nuovo governo ed elezioni

Mancini parla a nome del Partito Democratico, spiegando che saranno pronti a raccogliere la direzione del Paese.

“Lo faremo mettendo insieme non solo le forze politiche dell’opposizione, ma chiamando i cittadini a un giudizio su di voi”.

Tanti i problemi ai quali rispondere, perché i cittadini non avevano visto migliorare le loro condizioni.

Una sopra tutti, la questione economica: “Aumentano i prezzi, ma i salari rimangono fermi. Cresce l’inflazione e voi parlate d’altro”. Una posizione che oggi è ancora più evidente e viene ripresa, per esempio, da Giuseppe Cruciani, quando propone a Giorgia Meloni tre punti per poter vincere ancora: fisco, sicurezza, rimpasto.

Mancini a quel punto faceva notare la distanza tra il discorso pubblico e le preoccupazioni dei cittadini e delle cittadine, spiegando alla maggioranza come la loro fosse una “legislatura che, al di là dei provvedimenti bandiera e dei provvedimenti punitivi, ha già sostanzialmente esaurito la propria funzione”.