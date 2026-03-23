Referendum Giustizia, La Russa difende Pierluigi Diaco dopo gli insulti per l'appoggio al Sì: "Solidarietà"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Insulti sui social a Pierluigi Diaco dopo l’endorsement per il Sì al referendum sulla giustizia. E tutta la maggioranza di centrodestra si schiera a difesa del conduttore Rai: tanti i messaggi di solidarietà per lui da parte di esponenti di Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia, da Ignazio La Russa a Matteo Salvini e Antonio Tajani.

Diaco per il Sì al referendum sulla giustizia

Alcuni giorni fa Pierluigi Diaco ha espresso pubblicamente il suo appoggio al Sì per il referendum sulla riforma della giustizia.

“Voto sì al referendum”, ha detto all’Adnkronos, parlando poi di una presunta narrazione “talmente insopportabile” secondo cui “se voti no diventi un testimonial, se voti sì sei un lacchè”.

ANSA

Il conduttore Rai ha poi attaccato la “comfort zone” di chi nel mondo dello spettacolo e del giornalismo si è schierato per il No.

Insulti sui social

Dopo quelle dichiarazioni Diaco è stato bersaglio di insulti sui social: decine di commenti negativi, anche violenti e omofobi, apparsi nei post dei canali social con le sue dichiarazioni all’Adnkronos.

“Non commento i social. Che dicano quello che vogliono“, ha poi detto in merito il giornalista.

Secondo quanto riferito dal Secolo d’Italia, Diaco avrebbe invece denunciato gli autori degli insulti.

La Russa difende Diaco

Nelle ultime ore numerosi esponenti del centrodestra sono intervenuti per commentare la vicenda e prendere le difese di Diaco.

A partire dal presidente del Senato, Ignazio La Russa, che così scrive su Facebook: “Solidarietà a Pierluigi Diaco per le minacce e gli insulti ricevuti a seguito delle sue dichiarazioni sulle intenzioni di voto”.

I messaggi di solidarietà del centrodestra

In difesa di Diaco anche il segretario della Lega Matteo Salvini, che su X parla di “minacce inaccettabili, vigliacche e vergognose. Solidarietà a Pierluigi Diaco. Chi non tollera le idee altrui non ha argomenti, ha solo odio”.

“Sono solidale con Pierluigi Diaco per le minacce e i gravi insulti, anche omofobi, che sta subendo soltanto per aver detto che voterà SÌ al referendum sulla giustizia”, commenta l’altro vicepremier Antonio Tajani.

“La libertà di espressione è l’essenza della democrazia, così come rispettare le opinioni altrui. Chi vota Sì non deve aver paura di dirlo, anche questa è una forma di giustizia”, commenta su X il leader di Forza Italia.

Così il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan: ”Desidero esprimere solidarietà a Pierluigi Diaco vittima da giorni di un linciaggio social a sfondo omofobo inaccettabile e vergognoso per aver espresso il proprio favore alla riforma della giustizia”.

“Diaco – continua – è un professionista esemplare e ciò cui stiamo assistendo rappresenta una inaccettabile offesa alla libertà di pensiero e di voto. Mi auguro che tutti, a prescindere dall’appartenenza politica, facciano sentire la propria vicinanza a Pierluigi Diaco censurando senza alcuna ambiguità questo odio social”.