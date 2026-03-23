Referendum Giustizia, la stoccata di Nicola Gratteri dopo la vittoria del No: "La società civile è viva"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

La società civile è “viva” e “pronta a mobilitarsi quando sono in gioco principi fondamentali”. Così il procuratore di Napoli Nicola Gratteri commenta la vittoria del No al referendum sulla riforma della giustizia. “La giustizia ha bisogno di riforme serie” afferma il magistrato calabrese, in prima linea nel fronte per il No, “costruite con responsabilità e rispetto dei diritti”.

Referendum Giustizia, il commento di Nicola Gratteri

“La vittoria del No al referendum rappresenta un segnale forte e chiaro: la società civile è viva, attenta e pronta a mobilitarsi quando sono in gioco principi fondamentali“.

A dirlo all’Ansa è il procuratore di Napoli Nicola Gratteri dopo l’esito del voto del referendum sulla riforma della giustizia.

ANSA

“È stata una scelta consapevole, in difesa della Costituzione e dell’equilibrio delle istituzioni“, ha detto il magistrato.

“Non è un rifiuto al cambiamento, ma di un metodo”, ha spiegato Gratteri, al centro di polemiche nelle scorse settimane per alcune sue dichiarazioni in favore del No.

Gratteri: “La giustizia ha bisogno di riforme serie”

“La giustizia ha bisogno di riforme serie – ha detto ancora Gratteri – capaci di ridurre i tempi dei processi e migliorarne il funzionamento, garantendo efficienza senza sacrificare le garanzie”.

“Le riforme sono necessarie, ma vanno costruite con responsabilità e rispetto dei diritti”.

A Napoli magistrati brindano e cantano Bella Ciao

Al Tribunale di Napoli, dove lavora Gratteri, giudici e pubblici ministeri hanno brindato con champagne alla vittoria del No al Referendum.

Tra abbracci e applausi i magistrati hanno anche cantato Bella Ciao e intonato cori contro Meloni.

Dell’Utri: “Mi spiace per quelli del Sì”

“Per me non cambia niente. E comunque parlare della corda in casa dell’impiccato non è bello”. Così ha commentato all’Ansa la vittoria del No Marcello Dell’Utri, co-fondatore di Forza Italia con Silvio Berlusconi.

“Mi spiace per quelli del Sì perché erano più miei amici”, ha aggiunto l’ex senatore, condannato nel 2014 a 7 anni di carcere per concorso esterno in associazione mafiosa.

“Mi sono preoccupato molto quando Antonio Di Pietro ha detto che votava Sì. Ho pensato: c’è qualcosa che non va”, ha poi ironizzato Dell’Utri.