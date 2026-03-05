Referendum Giustizia, Meloni provoca le femministe: "Giudici bloccano rimpatrio stupratori, loro dove sono?"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Giorgia Meloni ha lanciato una provocazione alle femministe sul Referendum sulla Giustizia. Commentando il caso di uno degli “immigrati illegali che sono stati trasferiti in Albania qualche giorno fa” e su cui, con “decisioni surreali”, “alcuni giudici non hanno convalidato il trasferimento costringendoci a riportarli in Italia”, la premier ha detto: “Mi chiedo dove siano le femministe di fronte a queste vicende”.

La provocazione di Meloni contro le femministe

Giorgia Meloni è intervenuta come ospite al programma radiofonico Non stop news su Rtl 102.5.

La premier ha commentato il caso di uno degli “immigrati illegali che sono stati trasferiti in Albania qualche giorno fa” e su cui, con “decisioni surreali”, “alcuni giudici non hanno convalidato il trasferimento costringendoci a riportarli in Italia”.

La premier ha descritto “il curriculum di uno di questi migranti: condanne per spaccio di droga, resistenza a pubblico ufficiale, violenza sessuale in concorso, violenza sessuale di gruppo”.

Ancora Meloni: “I giudici non convalidano il trattenimento perché ha fatto richiesta di protezione internazionale. Uno che è entrato clandestinamente in Italia, si è messo a spacciare, ha violentato una donna in gruppo, noi non lo possiamo trattenere, non lo possiamo mandare in Albania, non lo possiamo rimpatriare, e quasi quasi gli dobbiamo dare la protezione internazionale. Ma noi come facciamo a garantire la sicurezza dei cittadini così?”.

La premier, nel corso del suo intervento radiofonico, ha aggiunto: “Che fiducia può avere nel sistema quella donna che ha subito una violenza sessuale di gruppo se il suo stupratore non può neanche essere espulso?”.

Poi l’affondo contro le femministe: “Mi chiedo anche dove siano le femministe di ‘Non una di meno‘ su queste vicende”.

Giorgia Meloni ha dichiarato ancora: “Io sono determinata a fare ciò che i cittadini mi hanno chiesto di fare, una politica rigida sul tema dell’immigrazione irregolare, anche con strumenti nuovi come i centri in Albania, nonostante ci siano alcuni che cercano di fare tutto quello che possono per impedirlo. Su questo sono determinata e sono disposta a lavorare il triplo, il quadruplo, dieci volte tanto se necessario”.

Le dichiarazioni di Meloni sul Referendum sulla Giustizia

A proposito del Referendum sulla Giustizia, Giorgia Meloni ha dichiarato: “Penso ci sia bisogno di cambiare perché la Giustizia è uno dei tre poteri fondamentali che servono per far camminare l’Italia. In ottant’anni non siamo mai riusciti a riformare in modo sostanziale. Se la Giustizia non funziona adeguatamente, il meccanismo che serve a far camminare questa nazione si inceppa”.

Secondo la premier, “riformare la Giustizia è fondamentale per rendere questa nazione moderna. Se non ci riusciamo stavolta non avremo un’altra occasione”.

L’appello di Giorgia Meloni sul voto al Referendum

Durante il suo intervento in radio, Giorgia Meloni ha lanciato un appello in vista del voto referendario in programma domenica 22 e lunedì 23 marzo: “È importante la mobilitazione dei cittadini, noi la nostra parte l’abbiamo fatta. I cittadini che sono d’accordo, che so essere la maggioranza, devono spendere cinque minuti del loro tempo per andare a mettere una croce”.

“Se non si è disposti a fare questo”, ha avvertito la premier, “è difficile poi lamentarsi di quello che non funziona in Italia”.