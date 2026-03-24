Referendum Giustizia, Meloni tentata dal voto anticipato dopo la sconfitta, ipotesi incontro con Mattarella

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Dopo la vittoria del No al Referendum sulla Giustizia, per la presidente del Consiglio Giorgia Meloni si sarebbero aperte diverse opzioni. La premier potrebbe recarsi al Quirinale per incontrare Mattarella, assicurandosi di avere ancora l’appoggio del Colle, ma in ogni caso le dimissioni sarebbero escluse, a meno di puntare a un voto anticipato per evitare un ultimo anno di “logoramento” al governo.

Meloni tentata dal voto anticipato

La sconfitta della maggioranza al Referendum sulla Giustizia è la prima significativa per il centrodestra da quando Meloni è al Governo. Le opposizioni stanno facendo pressione perché Meloni ne prenda atto, con la segretaria del Pd Elly Schlein che ha parlato di “maggioranza alternativa”.

Secondo quanto riportato da Repubblica, la presidente del Consiglio starebbe valutando l’idea di dimettersi e andare al voto anticipato. Da una parte, Meloni avrebbe paura di restare a governo in una posizione percepita come debole, dopo la sconfitta.

ANSA

Dall’altra, la premier vorrebbe prendere in contropiede le opposizioni, che stanno iniziando a organizzarsi, parlando di primarie per eleggere un candidato presidente del Consiglio della coalizione.

Cosa farà il governo dopo la vittoria del No

Si tratta, per ora, di un’ipotesi remota. Il governo ha altre impellenze, in particolare una nuova legge elettorale. Già prima del Referendum, infatti, il centrodestra sospettava che il Rosatellum avrebbe potuto portare a un Parlamento ingovernabile dopo il 2027.

Con gli ultimi risultati, che segnalano soprattutto un’avanzata delle opposizioni al Sud, questi sospetti sono stati rafforzati.

Meloni spera che le opposizioni siano però ora più aperte a parlare di una legge che dia un forte premio di maggioranza alla coalizione vincitrice, eliminando i collegi uninominali, come chiesto da Fratelli d’Italia.

Meloni da Mattarella, incontro decisivo?

La reazione ritenuta più probabile da parte di Meloni dopo il Referendum è un incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Sembra esclusa l’ipotesi di una “salita al Colle” per dare le dimissioni, come fece Matteo Renzi nel 2016 dopo la sconfitta al Referendum istituzionale.

È possibile però che il Quirinale chieda a Meloni di verificare che il suo Governo abbia ancora il sostegno della maggioranza in Parlamento. Un nuovo voto di fiducia, per poi continuare fino alla scadenza della legislatura.