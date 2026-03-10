Referendum Giustizia, Meloni vuole davvero usare "Per sempre sì" di Sal Da Vinci nei comizi? Lui non commenta

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

“Per sempre sì”, canzone di Sal Da Vinci vincitrice del Festival di Sanremo 2026, potrebbe diventare il brano scelto nei comizi a supporto del sì al referendum sulla giustizia. Ci sarebbe stata una telefonata di Giorgia Meloni al cantante per sottolineare come la canzone fosse “un regalo per il referendum”. L’ufficio stampa di Sal Da Vinci, intanto, non ha voluto commentare la notizia.

La telefonata di Giorgia Meloni a Sal Da Vinci

L’indiscrezione è stata lanciata da La Repubblica.

Venerdì 6 marzo, ci sarebbe stata una telefonata di Giorgia Meloni a Sal Da Vinci.

ANSA

Prima del giro di campo allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, il cantante sarebbe stato contattato dalla Premier.

Tanti i complimenti ricevuti e poi la presunta richiesta.

Secondo La Repubblica, Giorgia Meloni avrebbe detto: “La tua ‘Per sempre sì’ è pure un regalo per il referendum”.

Una battuta che nasconderebbe qualcosa di più.

Per Sempre sì, i complimenti di La Russa e Lollobrigida

Contattato da Fanpage, l’ufficio stampa di Sal Da Vinci non ha voluto commentare la notizia.

La Repubblica, però, riporta che Fratelli d’Italia vorrebbe usare Per Sempre Sì, canzone vincitrice del Festival di Sanremo 2026, nel raduno del teatro Parenti a Milano, proprio dove partirà la campagna referendaria.

Fanpage ricorda, inoltre, che già alcuni esponenti del Governo avevano fatto i complimenti a Sal Da Vinci.

Ignazio La Russa, presidente del Senato, aveva ironizzato spiegando che anche a Sanremo aveva vinto il sì.

Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura, aveva scelto Instagram per congratularsi con il cantante di origini napoletane.

Le parole di Al Bano

Intanto, sul referendum sulla giustizia, Al Bano, intervistato il 10 marzo da Un giorno da pecora su Rai Radio1, ha smentito una sua partecipazione agli eventi per il sì.

“No, a me non risulta, nessuno mi ha chiamato, nessuno mi ha chiesto niente né per il sì né per il no, è una situazione delicata e io non ho mai detto se sono di destra, di sinistra o di centro, queste cose sono affari miei”, le parole del cantante riportate dall’ANSA.

Al Bano ha poi sottolineato che “il referendum però non è sull’esser di destra o di sinistra ma sulla riforma della giustizia. Secondo me la valenza politica c’è eccome”.

Per l’artista il voto è “contro la destra o la sinistra” senza rivelare cosa voterà al referendum.