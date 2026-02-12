Referendum Giustizia, meme del Pd sul curling indigna Coni e portabandiera Mosaner: Schlein lo fa rimuovere

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Il Pd è stato bersaglio di vibranti polemiche per un video “politicizzato” che ritrae gli azzurri di curling, Amos Mosaner e Stefania Constantini, impegnati nelle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Il partito di Elly Schlein ha cancellato nella notte il filmato modificato con scritte in sovrimpressione per promuovere il No al referendum sulla Giustizia del 22 e 23 marzo. La decisione è giunta dopo l’indignazione da parte del Coni e del portabandiera italiano Mosaner.

Il video del Pd sul curling per promuovere il No al referendum di marzo

Il video pubblicato qualche giorno fa dai canali del Partito Democratico utilizzava immagini tratte da una gara olimpica di curling, in cui si vedono gli atleti azzurri lanciare la “stone” del “tuo No al referendum” che va a scalzare la boccia avversaria della “giustizia controllata dal governo”.

Il meme aveva immediatamente suscitato polemiche. “Appena abbiamo appreso della richiesta avanzata da Amos Mosaner e Stefania Constantini, dispiaciuti che il post possa essersi prestato a fraintendimenti, è stato rimosso immediatamente”, ha fatto sapere il Pd in una nota ufficiale.

La reazione di Mosaner: nessuna autorizzazione all’uso delle immagini

Lo stesso olimpionico trentino Amos Mosaner ha affidato ai social la reazione all’utilizzo delle proprie immagini nel video del Pd, sottolineando che non aveva mai autorizzato né ricevuto preavvisi sull’uso di quelle sequenze per finalità politiche.

Secondo l’azzurro di curling, l’attività sportiva e la partecipazione alle Olimpiadi sono da considerarsi “estranee a qualunque messaggio di natura referendaria o di parte”.

In un messaggio diffuso sui social, Mosaner ha chiesto esplicitamente che le immagini che lo ritraggono venissero dissociate da qualsiasi comunicazione politica.

“Chiedo che le immagini che mi ritraggono vengano rimosse da qualsiasi comunicazione che possa generare un collegamento, diretto e indiretto, tra la mia attività sportiva e iniziative di natura politica. Il mio impegno è e rimane esclusivamente sportivo, nel rispetto dei valori olimpici e di tutti coloro che mi seguono e mi sostengono”.

La protesta di Coni e Federazione

Non si è fatta attendere neanche la reazione delle istituzioni dello sport italiano. Il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, ha dichiarato di essere “sbalordito” dall’uso delle immagini di atleti in attività agonistica per promuovere una scelta politica riguardo il referendum di marzo.

Anche la Federazione Italiana Sport del Ghiaccio ha preso le distanze, definendo “inopportuno e non condivisibile l’utilizzo di immagini dei nostri atleti per finalità di carattere politico” e ribadendo che “lo sport deve restare autonomo e indipendente rispetto a qualsiasi strumentalizzazione di parte”.

La replica del Pd e la rimozione del video

Dopo aver rimosso il video meme, il Pd ha tentato di giustificare l’operazione appellandosi al contesto ironico.

“Il post pubblicato qualche ora fa dall’account del partito democratico utilizzava l’immagine di un evento sportivo che aveva avuto grande seguito, con un linguaggio comunicativo, quello del meme, che per sua natura funziona grazie alla sua semplicità e si inserisce in un contesto ironico”.

“Non vi era nessuna intenzione di coinvolgere direttamente gli atleti nella campagna referendaria, di attribuire loro una posizione politica, né di strumentalizzare in alcun modo le loro prestazioni sportive, delle quali siamo, come tutti, orgogliosi“, conclude la nota.

La rimozione del video non ha cancellato il fatto e c’è chi, come il giornalista Sallusti, ha attaccato il Pd definendolo il partito dei “buffoni”.

Le minacce di fake news e social secondo il ministro Nordio

Sulla più ampia questione delle fake news e di una presunta campagna di banalizzazione del referendum della giustizia sui social, si è espresso anche il ministro della Giustizia Carlo Nordio.

“In questi giorni circolano o delle fake news o dei post fatti con l’intelligenza artificiale che alterano la razionalità e la pacatezza di quello che dovrebbe essere un dialogo su una riforma che è in piena aderenza alla Costituzione”, ha dichiarato a margine di un incontro sulla riforma all’Università degli studi Link.

Il Guardasigilli ha citato anche un episodio che l’ha visto oggetto di falsificazione: “C’era un post, poi smentito, che diceva che io avrei affermato che pm e giudici sarebbero finiti sotto il controllo dell’esecutivo, che è esattamente il contrario di quello che ho detto”.

E ancora: “Bisogna essere preparati a queste fake news che sono dei giochi abbastanza scorretti per orientare gli elettori in un modo fazioso. Io mi auguro che il dialogo si tenga in termini razionali, istituzionali, giuridici: non ci sono sovversivi, non ci sono attentati alla libertà e alla democrazia come qualcuno dice; purtroppo, se come pare accada, il referendum viene politicizzato e radicalizzato allora è inevitabile che gli animi si accendano, ma io spero il contrario”.