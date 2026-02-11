Referendum Giustizia, Nicola Gratteri spinge per il No e risponde a Marina Berlusconi: "Li fa diventare pazzi"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Nicola Gratteri, Procuratore di Napoli, è stato intervistato in merito alla sua posizione sul Referendum sulla Giustizia. Il magistrato ha risposto anche a Marina Berlusconi che aveva annunciato che voterà sì alle consultazioni referendarie in programma il 22 e 23 marzo. “Il potere non pensa che ci possano essere persone che la mattina si alzano e possono fare quello che ritengono giusto e dire quello che pensano. Questo li manda ai pazzi”, queste le parole di Nicola Gratteri.

Le parole di Nicola Gratteri sul referendum

In un’intervista a Il Fatto Quotidiano, Nicola Gratteri ha spiegato perché voterà No al referendum sulla giustizia.

Queste le sue parole: “Questo referendum è un ulteriore tassello di un disegno globale per eliminare qualsiasi forma di controllo dal potere”.

Secondo il magistrato, il Pm dell’accusa “favorirà solo gli imputati ricchi, ovvero 1 su 10”.

Nel corso dell’intervista, Nicola Gratteri ha anche risposto alle critiche ricevute per la sua posizione.

Nicola Gratteri su Pd e Fratelli d’Italia

Il Procuratore di Napoli ha voluto anche rispondere a chi ipotizza che sia del Pd.

“Oggi che sono per il “No” dicono che sono del Pd, sono di sinistra”, ha spiegato il magistrato.

Nicola Gratteri ha poi sottolineato come ogni ruolo assunto nel corso della sua carriera è stato ottenuto senza il voto del Pd: “Non mi ha mai votato per diventare Procuratore Aggiunto di Reggio Calabria, non mi ha votato per diventare procuratore di Reggio Calabria, non mi ha votato per diventare procuratore di Catanzaro, non mi ha votato per diventare Procuratore nazionale antimafia, non mi ha votato per Procuratore di Napoli. Quindi io tutto posso essere tranne che del Pd, in teoria”.

Ha, poi, sottolineato come in precedenza fosse apprezzato da Fratelli d’Italia quando “parlavo male del governo Draghi, quando parlavo male della Cartabia”.

Ora, invece, il magistrato ha spiegato che “sul sito di Fratelli d’Italia mi diffamano ogni giorno”.

Infine Nicola Gratteri ha risposto a Marina Berlusconi che ha dichiarato al Corriere della Sera che voterà per il sì.

Marina Berlusconi e il sì al referendum

In merito alla posizione di Marina Berlusconi, Nicola Gratteri ha spiegato: “Il potere non pensa che ci possano essere persone che la mattina si alzano e possono fare quello che ritengono giusto e dire quello che pensano. Questo li manda ai pazzi”.

Marina Berlusconi al Corriere della Sera aveva spiegato che voterà sì al referendum sulla giustizia, perché “è la cosa giusta”.

Per l’imprenditrice, i referendum servono a votare i contenuti e non si decidono in base alle appartenenze: “La separazione delle carriere è necessaria per spezzare un giogo che soffoca tutti, a partire dagli stessi magistrati”.