Referendum Giustizia, Nordio e Delmastro parlano di "sistema para-mafioso" nel Csm: l'ex pm Caselli s'infuria

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Si definisce “sbalordito” Giancarlo Caselli, ex procuratore capo di Torino e Palermo, dopo aver sentito le parole di Carlo Nordio, ministro della Giustizia. Il capo del dicastero aveva spiegato che, parlando del referendum sulla Giustizia, il sorteggio per la scelta dei componenti degli organi di autogoverno della magistratura avrebbe rotto questo “meccanismo para-mafioso, questo verminaio correntizio”, citando l’ex procuratore antimafia Benedetto Roberti. Anche Andrea Delmastro, sottosegretario alla Giustizia, ha spiegato che si parla di sistema “para-mafioso, perché usa logiche clientelari che nulla hanno a che fare con il merito per l’individuazione delle persone da promuovere”.

Cosa aveva detto Carlo Nordio

In un’intervista a Il Mattino di Padova, il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, aveva parlato di uno degli aspetti della riforma costituzionale che fanno parte del referendum.

Per il politico “i magistrati iscritti all’Anm sono il 97%: una percentuale bulgara. Perché? Perché se non ti iscrivi non fai carriera, se vuoi avanzare devi aderire. E quando si elegge il Csm, iniziano le telefonate. E quando un magistrato va davanti alla sezione disciplinare, può trovare chi gli ha chiesto il voto viceversa. Se non ha un ‘padrino’ è finito, morto”.

ANSA

Carlo Nordio ha spiegato che con il sorteggio verrebbe, a suo dire, rotto un meccanismo “para mafioso, questo verminaio correntizio”.

Durante l’intervista, ha specificato che la definizione è dell’ex procuratore antimafia Benedetto Roberti.

La replica di Giancarlo Caselli

A LaPresse, Giancarlo Caselli, ex procuratore capo di Torino e Palermo, ha commentato le parole di Carlo Nordio.

Per l’ex magistrato, si tratta di “linguaggio intollerabile”.

“Un ministro che giura sulla Costituzione non può dire queste cose di un organismo che è un pilastro della democrazia”, ha sottolineato.

Giancarlo Caselli ha spiegato di sentirsi “sconcertato, offeso, sbalordito” dalle parole del ministro della Giustizia Carlo Nordio.

Per l’ex procuratore capo, il capo del dicastero ha detto, a suo dire, che “comandano i padrini, per cui tutti i soggetti da esso amministrati sarebbero agli ordini dei padrini, come succede per i mafiosi”.

Il motivo di queste parole, secondo Giancarlo Caselli, è che il “No prima sembrava spacciato e adesso sarebbe addirittura un po’ avanti rispetto al Sì”.

“Questo ha svegliato, infuocato e fatto saltare i nervi ai sostenitori del sì, in particolare al governo. Di qui i toni sempre più di polemica astiosa, avvelenata, che non è soltanto tecnica ma drammaticamente politica”, ha concluso l’ex procuratore capo.

Il commento di Andrea Delmastro

A Sky Tg24, Andrea Delmastro ha commentato le parole di Carlo Nordio.

“Noi continueremo a cercare di attenerci al merito. È evidente, per esempio, che non è che sia tanto distante dal merito, al di là dei toni, il ministro”, ha dichiarato il Sottosegretario alla Giustizia.

Per il politico, il ministro “ha parlato di un sistema para-mafioso, perché usa logiche clientelari che nulla hanno a che fare con il merito per l’individuazione delle persone da promuovere”.

Andrea Delmastro ha, infine, spiegato che l’obiettivo è “liberare la magistratura dall’intreccio pericoloso con la politica e gli stessi magistrati dal blocco delle componenti che promuovevano per affiliazione e non per merito”.