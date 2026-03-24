Referendum Giustizia, Nordio provoca Gratteri dopo i risultati al Sud: "Allora la mafia ha votato No?"

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Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha attaccato il procuratore di Napoli Nicola Gratteri dopo i risultati del Referendum sulla Giustizia. Al Sud il No ha vinto con un margine molto più ampio che nel resto d’Italia e Nordio ha ripreso su questo tema alcune dichiarazioni di Gratteri dei mesi scorsi, in cui il procuratore aveva detto che a votare per il Sì sarebbero stati i “mafiosi”.

Nordio attacca Gratteri sui “mafiosi” al Referendum

Parlando dei risultati del Referendum sulla Giustizia in un’intervista al quotidiano Il Foglio, il ministro della Giustizia Carlo Nordio è tornato su alcuni passaggi della campagna elettorale.

Nordio era il primo firmatario della riforma costituzionale bocciata dagli elettori, ed era di conseguenza tra i principali sostenitori del Sì.

ANSA

Durante la campagna elettorale si era contrapposto soprattutto a Nicola Gratteri, procuratore di Napoli, che invece era diventato uno dei portavoce del No.

Nordio, ricordando alcune frasi di Gratteri e sottolineando i risultati molto positivi per il No al Sud, ha dichiarato:

Se la mafia controllasse davvero il voto nel Mezzogiorno, come Gratteri ha sostenuto per anni, e il Mezzogiorno ha votato No, allora la mafia ha votato No. Ma questa è esattamente la logica degli allarmismi di Gratteri. Che oggi risultano smentiti.

Cosa aveva detto Gratteri

Gratteri era entrato nella campagna elettorale per il Referendum a febbraio, con una dichiarazione rilasciata al Corriere di Calabria.

Voteranno Sì gli indagati, gli imputati, la massoneria deviata e tutti i centri di potere che non avrebbero vita facile con una giustizia efficiente.

Il procuratore di Napoli aveva poi nuovamente ribadito la sua posizione, specificando, in un intervento a Piazza Pulita, su La7, che “sicuramente i mafiosi voteranno per il Sì“.

Nordio non si dimetterà

In un’altra intervista, a La Stampa, Nordio ha dichiarato che non ha alcuna intenzione di dimettersi dopo il risultato del Referendum sulla Giustizia.

Nordio ha anche difeso i propri collaboratori, come il sottosegretario Delmastro e la capo di gabinetto Bartolozzi, che sono rimasti coinvolti in scandali e polemiche durante la campagna elettorale.

Il ministro ha ribadito di avere la fiducia della presidente del Consiglio Giorgia Meloni e ha stigmatizzato la retorica dei sostenitori del No, definiti “aggressivi”.