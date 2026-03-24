Referendum Giustizia, Nordio provoca Gratteri dopo i risultati al Sud: "Allora la mafia ha votato No?"
Il ministro Nordio è tornato sulle parole del procuratore di Napoli Gratteri, che aveva dichiarato che "i mafiosi" avrebbero votato Sì al Referendum
Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha attaccato il procuratore di Napoli Nicola Gratteri dopo i risultati del Referendum sulla Giustizia. Al Sud il No ha vinto con un margine molto più ampio che nel resto d’Italia e Nordio ha ripreso su questo tema alcune dichiarazioni di Gratteri dei mesi scorsi, in cui il procuratore aveva detto che a votare per il Sì sarebbero stati i “mafiosi”.
- Nordio attacca Gratteri sui "mafiosi" al Referendum
- Cosa aveva detto Gratteri
- Nordio non si dimetterà
Nordio attacca Gratteri sui “mafiosi” al Referendum
Parlando dei risultati del Referendum sulla Giustizia in un’intervista al quotidiano Il Foglio, il ministro della Giustizia Carlo Nordio è tornato su alcuni passaggi della campagna elettorale.
Nordio era il primo firmatario della riforma costituzionale bocciata dagli elettori, ed era di conseguenza tra i principali sostenitori del Sì.
Durante la campagna elettorale si era contrapposto soprattutto a Nicola Gratteri, procuratore di Napoli, che invece era diventato uno dei portavoce del No.
Nordio, ricordando alcune frasi di Gratteri e sottolineando i risultati molto positivi per il No al Sud, ha dichiarato:
Se la mafia controllasse davvero il voto nel Mezzogiorno, come Gratteri ha sostenuto per anni, e il Mezzogiorno ha votato No, allora la mafia ha votato No. Ma questa è esattamente la logica degli allarmismi di Gratteri. Che oggi risultano smentiti.
Cosa aveva detto Gratteri
Gratteri era entrato nella campagna elettorale per il Referendum a febbraio, con una dichiarazione rilasciata al Corriere di Calabria.
Voteranno Sì gli indagati, gli imputati, la massoneria deviata e tutti i centri di potere che non avrebbero vita facile con una giustizia efficiente.
Il procuratore di Napoli aveva poi nuovamente ribadito la sua posizione, specificando, in un intervento a Piazza Pulita, su La7, che “sicuramente i mafiosi voteranno per il Sì“.
Nordio non si dimetterà
In un’altra intervista, a La Stampa, Nordio ha dichiarato che non ha alcuna intenzione di dimettersi dopo il risultato del Referendum sulla Giustizia.
Nordio ha anche difeso i propri collaboratori, come il sottosegretario Delmastro e la capo di gabinetto Bartolozzi, che sono rimasti coinvolti in scandali e polemiche durante la campagna elettorale.
Il ministro ha ribadito di avere la fiducia della presidente del Consiglio Giorgia Meloni e ha stigmatizzato la retorica dei sostenitori del No, definiti “aggressivi”.