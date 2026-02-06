Referendum Giustizia, nuovo quesito ammesso dalla Cassazione: cosa cambia e perché la data può slittare
Il referendum sulla riforma della Giustizia potrebbe essere rinviato dopo la decisione della Cassazione di ammettere il quesito di un comitato di giuristi
Referendum sulla Giustizia a rischio rinvio. I giudici della Corte di Cassazione hanno ammesso il quesito presentato dal comitato di 15 giuristi con oltre 500mila firme a sostegno, rendendo possibile lo slittamento la data del voto stabilita dal Governo, per il 22 e il 23 marzo. La decisione dell’Ufficio centrale per il referendum potrebbe dunque portare alla modifica dei giorni della consultazione popolare, ma sullo spostamento dell’appuntamento potrebbe avere l’ultima parola il Presidente della Repubblica.
La battaglia sulle date del referendum della Giustizia
Il pronunciamento dell’Ufficio centrale per il referendum arriva dopo la bocciatura del Tar del Lazio del ricorso contro le date del referendum della giustizia, presentato dallo stesso comitato di 15 giuristi guidati dall’avvocato Carlo Gugliemini.
Nonostante la richiesta di annullamento del decreto del Presidente della Repubblica, che fissava la data della consultazione su delibera del Cdm, fosse stata respinta, i rappresentanti dell’Unione nazionale forense speravano ancora sull’ammissione del proprio quesito, leggermente differente da quello presentato dai parlamentari di maggioranza.
L’ammissione del nuovo quesito
La contestazione dei giuristi si basava sul fatto che il Governo Meloni non avesse concesso i tre mesi previsti dalla Costituzione a partire dalla pubblicazione della riforma costiuzionale sulla Gazzetta Ufficiale, per permettere ai promotori del referendum popolare di avere abbastanza tempo per raccogliere le firme con cui depositare un proprio quesito.
Dopo la sentenza del Tar, la maggioranza di centrodestra e i sostenitori del “No” avevano dato per chiusa la questione di un eventuale spostamento della data, ma la decisione dell’Ucr rimette in discussione l’appuntamento con il voto.
Cosa cambia
Come riportato da Repubblica, infatti, i giudici della Cassazione hanno ammesso il quesito referendario del comitato dei 15 giuristi, ritenendolo più chiaro ed esteso rispetto a quello già ammesso a novembre sulla riforma costituzionale della Giustizia, in particolare sulla separazione delle carriere e sugli organi di autogoverno di giudici e magistrati.
L’Ufficio centrale per il referendum dunque ha modificato il quesito, ma sul rinvio della data della consultazione referendaria potrebbe pesare la decisione di Sergio Mattarella sulla stampa delle schede elettorali: tutto dipenderebbe infatti dalla necessità o meno di modificare il contenuto dei cartoncini su cui i cittadini saranno chiamati a esprimere una preferenza.