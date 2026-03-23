Referendum Giustizia, Schlein provoca Meloni dopo la vittoria del No: "Tolto diritto al voto ai fuorisede"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Poco dopo il responso delle urne, che ha decretato la vittoria del No al referendum sulla Giustizia, la segretaria del Pd Elly Schlein ha attaccato la premier Meloni sostenendo che ai giovani sia stato sottratto il diritto di votare fuorisede. Il riferimento è alla legge sul voto dei fuorisede bloccata in Senato. Il sottotesto è chiaro: se gli studenti che risiedono fuori dal proprio comune per studio o per lavoro avessero avuto la possibilità di votare, il risultato del referendum sarebbe stato ancora più sbilanciato verso il No.

Referendum, il No ribalta le aspettative iniziali

"Abbiamo vinto, c’è una maggioranza del Paese che ha fermato una riforma sbagliata e che ha partecipato per difendere la Costituzione", ha esultato Elly Schlein in conferenza stampa poco dopo che dagli scrutini è apparsa chiara la vittoria del No.

"Una vittoria che è ancora più bella perché ricorderete che partivamo da una sconfitta annunciata. Invece abbiamo ribaltato quell’esito". Tutti i sondaggi iniziali, infatti, davano il Sì in vantaggio. Ma poi, settimana dopo settimana, come un effetto palla di neve, il fronte del No si è irrobustito sempre più.

Il Pd promette una legge per il voto dei fuorisede

"Dalle nuove generazioni, leggevo, tra i 18 e i 34 anni il No ha vinto col 61%. Possiamo dire che i giovani hanno fatto la differenza e hanno fatto la differenza nonostante gli sia stato sottratto il diritto di votare fuorisede", ha attaccato Schlein, aggiungendo una promessa: "Ne approfitto per confermare il nostro impegno: quando vinceremo le elezioni politiche faremo una legge per farli votare fuorisede".

La sfida di Schlein a Meloni

Poi un’altra promessa a Meloni, che ha il sapore di una sfida: "La batteremo alle prossime elezioni politiche. Di questo sono sicura". Schlein, dunque, non pretende le dimissioni dell’avversaria politica, ma intende batterla alle urne.

"Penso – ha proseguito – che dal voto di oggi, da questa straordinaria partecipazione democratica, una partecipazione anche inattesa, per certi versi, arrivi un messaggio politico chiaro a Meloni e a questo Governo, che ora devono riflettere sull’esito di questo voto e fare quello che hanno smesso di fare chiusi nel Palazzo".

Cosa dovrebbe fare Giorgia Meloni, secondo Elly Schlein: "Ascoltare il Paese e le vere priorità, la sanità pubblica e le liste d’attesa, i salari troppo bassi, il caro vita e il caro energia, le politiche industriali per far ripartire l’economia del nostro Paese".