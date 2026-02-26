Referendum Giustizia, sconto di Trenitalia per gli elettori: andata dal 13 marzo ma ritorno prima di Pasqua

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Trenitalia e altri operatori ferroviari hanno previsto uno sconto in occasione del Referendum sulla Giustizia. Gli elettori che si muoveranno per recarsi alle urne il 22 e 23 marzo, infatti, potranno usufruire di uno sconto sul prezzo dei biglietti di andata e ritorno. Anche altri operatori ferroviari, come Italo e Trenord, prevedono delle tariffe agevolate, così come le compagnie aeree e marittime.

Referendum Giustizia, quanto si risparmia con gli sconti Trenitalia

Trenitalia fa sapere che lo sconto in occasione del Referendum sulla Giustizia è a disposizione su tutti i canali di vendita. Sui treni Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca, Intercity e Intercity Notte, è prevista una riduzione del 70% sul prezzo Base del biglietto.

Per i treni regionali, invece, lo sconto previsto è del 60% con le riduzioni rivolte sia agli elettori italiani residenti sul territorio nazionale che a quelli residenti all’estero. Sconti del 70% anche per chi viaggia con Italo, mentre per chi sceglie Trenord lo sconto previsto per il Referendum è del 60%.

ANSA

Referendum, cosa fare per ottenere lo sconto Trenitalia

Le modalità di accesso agli sconti sono disponibili sui portali delle compagnie. In ogni caso, chi acquista un biglietto con lo sconto dovrà esibire all’andata la tessera elettorale (oppure una dichiarazione sostitutiva, disponibile a questo link) mentre nel viaggio di ritorno sarà necessario esibire la tessera elettorale con il timbro dell’avvenuta votazione.

Inoltre, i viaggiatori dovranno esibire il documento di identità.

I biglietti scontati sono validi in un arco temporale di venti giorni a ridosso del voto, quindi per l’andata dal 13 marzo (10 giorni prima) e per il ritorno entro il 2 aprile.

Biglietti calmierati anche per aerei e traghetti

In occasione del Referendum sulla Giustizia, sono previste agevolazioni sui voli operati da Ita Airways. Lo sconto ammonta a 40 euro sul prezzo del biglietto di andata e ritorno, a condizione che l’importo complessivo sia pari ad almeno 41 euro.

La riduzione si applica a tutte le tariffe disponibili, ma non è cumulabile con altre promozioni o agevolazioni. I biglietti possono essere acquistati attraverso il sito ufficiale della compagnia o presso le agenzie di viaggio. Al momento del check-in o dell’imbarco sarà necessario esibire la tessera elettorale; per il viaggio di andata è ammessa anche una dichiarazione sostitutiva.

Agevolazioni sono previste anche per i collegamenti marittimi, con uno sconto del 60% applicato alla tariffa ordinaria. Per i residenti, qualora la tariffa dedicata risulti più conveniente rispetto a quella riservata agli elettori, verrà applicata automaticamente la soluzione economicamente più vantaggiosa.