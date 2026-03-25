Referendum Giustizia, secondo il Financial Times la sconfitta di Meloni "ha affossato anche il premierato"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

La vittoria del No al Referendum sulla Giustizia e la conseguente sconfitta del Governo Meloni ha avuto vasta eco anche all’estero fino ad arrivare sulle colonne del Financial Times, negli Stati Uniti d’America. Secondo l’analisi del quotidiano Usa, l’esito del voto rappresenta la “battuta d’arresto più grave” per Giorgia Meloni da quando è diventata presidente del Consiglio e ha probabilmente “affossato” la proposta sul premierato.

Il commento del Financial Times al Referendum sulla Giustizia

Il risultato del Referendum sulla Giustizia in Italia è al centro di un’analisi presente in un editoriale pubblicato sul Financial Times negli Stati Uniti d’America.

La bocciatura della Riforma della Giustizia sancita dalla vittoria del “No” rappresenterebbe, secondo il FT, “la battuta d’arresto più grave” per Giorgia Meloni da quando è salita al potere nel nostro Paese e avrebbe “incrinato l’aura di invincibilità” della leader di Fratelli d’Italia in vista delle elezioni del 2027, dando anche nuova linfa a un’opposizione considerata finora “debole e divisa”.

ANSA

Cosa succederà dopo la vittoria del No al Referendum sulla Giustizia

L’analisi del Financial Times non si limita al commento sull’esito del voto al recente Referendum sulla Giustizia, ma si proietta anche al futuro del Governo Meloni e del nostro Paese.

Secondo il quotidiano economico, il successo del “No” ha anche probabilmente “affossato” la proposta sul “premierato” e “renderà più difficile” la modifica della legge elettorale.

Nell’editoriale si afferma: “La stabilità del governo Meloni ha impressionato gli elettori, i mercati finanziari e i partner europei dell’Italia. Le sue ambizioni al potere, però, sono state meno chiare”.

Il messaggio del Financial Times a Giorgia Meloni

Nell’editoriale del Financial Times c’è spazio anche per un messaggio rivolto in modo diretto alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, con un consiglio per il futuro.

Secondo il foglio finanziario, l’Italia “ha bisogno più di ogni altra cosa di un’ambiziosa agenda di riforme economiche”.

Nel testo pubblicato negli Stati Uniti d’America si legge ancora: “Meloni si è lamentata affermando che la sconfitta al Referendum sia stata un’occasione persa per modernizzare l’Italia. Dovrà impegnarsi a fondo affinché non si dica lo stesso del suo mandato da primo ministro”.