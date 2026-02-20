Referendum Giustizia, Simonetta Matone contro Nordio e le sue "dichiarazioni folli": "Agevolato il NO"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Non si placa la polemica attorno al referendum sulla Giustizia, anche all’interno della stessa maggioranza. L’ultimo attacco al ministro Carlo Nordio è arrivato infatti dalla deputata della Lega Simonetta Matone, che è tornata sulle dichiarazioni del Guardasigilli, definite “folli” dall’ex magistrata.

Le parole di Carlo Nordio

Il riferimento di Matone è all’intervista rilasciata al Mattino di Padova da Carlo Nordio che, sostenendo il meccanismo della sua riforma, ha parlato di una “consorteria autoreferenziale che solo il sorteggio può eliminare” tra le correnti della magistratura all’interno del Csm, spiegando che “il sorteggio rompe questo meccanismo ‘para-mafioso‘, questo verminaio correntizio, come l’ha definito l’ex procuratore antimafia Roberti, poi eletto con il Pd al parlamento europeo”.

Affermazioni che hanno alzato ancora di più il livello dello scontro sul referendum della Giustizia e che per la deputata leghista rischiano di compromettere le ragioni del “sì”.

L’attacco di Simonetta Matone

Intervenendo a un dibattito pubblico in Calabria organizzato dalla Lega, l’ex magistrata ha ricordato la necessità di abbassare i toni sul referendum, richiamata per ultimo anche dall’appello del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Un atteggiamento che avrebbe dovuto essere mantenuto innanzitutto dal Governo dopo il vantaggio che avrebbe dato l’uscita controversa del procuratore capo di Napoli Nicola Gratteri, ma che Nordio avrebbe sprecato con le sue “dichiarazioni folli”.

“Perché prima grazie all’involontario endorsement di Gratteri noi eravamo 10 a 0, oggi, grazie all’improvvida iniziativa con dichiarazioni folli di Nordio, siamo purtroppo 10 a 10 – ha sostenuto Matone – Lo dico perché lui confonde ciò che si può dire in un salotto da quello che si può dire pubblicamente. Tutti noi pensiamo le cose che lui ha detto ma sono cose che non si possono dire pubblicamente”.

Il rischio sul referendum

Secondo quanto ricordato dalla deputata in collegamento con l’evento pubblico della Lega, l’indicazione data dai vertici della maggioranza a inizio campagna referendaria era che “i politici non dovevano partecipare in prima persona per non politicizzare troppo” il voto.

Le affermazioni di Nordio avrebbero invece prestato il fianco all’attacco dei comitati per il “no”, come l’ex magistrata può testimoniare direttamente.

“Io faccio ancora parte della chat dei sostituti procuratori generali, passati, presenti e futuri, saremo una trentina, sono tutti big della magistratura – ha confidato Matone – Il sentiment è una guerra assoluta e totale contro il ‘sì’ e in favore del ‘no’: su 30 siamo in due a favore del ‘sì’“.