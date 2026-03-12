Referendum Giustizia, Toninelli imbarazza Conte: "M5S d'accordo con la riforma ma non accettano sia di Meloni"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Gli esponenti del M5S sono “tecnicamente d’accordo con la riforma della giustizia“, ma “non accettano” che sia stata fatta da Meloni e dal centrodestra. A dirlo è l’ex ministro Danilo Toninelli, uno degli esponenti più in vista del partito nella passata legislatura. Dichiarazioni che di certo non faranno piacere al leader M5S Giuseppe Conte, schierato per il No al referendum. Toninelli comunque non ha ancora deciso cosa votare, anche perché quella di Meloni è una “riformetta” che ha “alla base una lotta tra poteri”.

Riforma Giustizia, Toninelli: M5S “tecnicamente d’accordo”

Secondo Danilo Toninelli, quello che ha fatto l’attuale maggioranza di centrodestra con la riforma della giustizia è “tecnicamente corretto“.

Intervistato da Il Foglio, l’ex ministro dei Trasporti dice la sua sul referendum costituzionale del 22 e 23 marzo prossimi e di quello che fu il suo Movimento Cinque Stelle.

“Chi si oppone alla riforma lo fa solo per motivi politici ed è una posizione legittima, sia chiaro”, dice Toninelli.

Perché, spiega, si tratta di una legge “fatta contro la magistratura. Le ragioni del centrodestra, da questo punto di vista, sono politicamente inaccettabili”.

Nel merito, la riforma è in parte condivisibile, perché il sorteggio “rende più democratica la magistratura” e indebolisce “le strutture e gli agglomerati di potere nel Csm”.

“La riforma – dice Toninelli – non risolverà i problemi della giustizia, ma nel breve e medio termine risolve i problemi di potere all’interno della magistratura. E più in generale potrebbe avere negli anni ripercussioni positive”.

“Non accettano che l’abbia fatta Meloni”

Il M5S è schierato per il No al referendum sulla giustizia, ma secondo Toninelli gli esponenti del partito sono tutti “tecnicamente d’accordo” con la riforma.

“Ma non accettano – aggiunge – che l’abbia fatta questa maggioranza e Giorgia Meloni“.

L’attuale M5S guidato da Giuseppe Conte è diverso da quello in cui militava Toninelli, ma, sottolinea, il sorteggio “è nel dna del M5s da sempre”.

Secondo l’ex ministro il M5s in questi anni “avrebbe dovuto fare molto di più”, e avrebbe potuto presentare una riforma della giustizia “molto meglio di questa”.

Quella di Nordio e Meloni infatti è “una riformetta che ha alla base una lotta tra poteri. Ma comunque migliora qualcosa”.

Referendum, come voterà Danilo Toninelli

Pur definendo tecnicamente corretta la riforma della giustizia targata Meloni, Danilo Toninelli non ha ancora deciso cosa votare al referendum.

E Beppe Grillo come voterà? “È tanto che non lo sento, non ne ho idea”, dice Toninelli.

Di certo c’è, “perché l’ha sempre detto”, che il sorteggio è “uno strumento democratico fantastico, l’unico che toglie il potere dalle mani delle caste”.