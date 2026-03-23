Referendum Giustizia, Vittorio Sgarbi torna in pubblico per votare: la foto al seggio di San Severino Marche

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Vittorio Sgarbi è stato nuovamente visto in pubblico. Il critico d’arte ha votato domenica sera per il referendum sulla Giustizia a San Severino Marche, in provincia di Macerata. Ad accompagnarlo alle urne c’erano la compagna, Sabrina Colle, e il suo legale di fiducia, l’avvocato Giampaolo Cicconi. Sgarbi è stato recentemente assolto dall’accusa di riciclaggio e ha chiesto di “essere lasciato in pace” dopo gli scontri con la figlia Evelina sulle sue condizioni di salute.

Vittorio Sgarbi ha votato al Referendum

Anche Vittorio Sgarbi è andato alle urne per esprimere il suo voto sul Referendum sulla Giustizia.

L’ex sottosegretario di Stato alla Cultura ha votato domenica sera a San Severino Marche, in provincia di Macerata.

San Severino Marche è la città che lo ha visto protagonista in prima linea come sindaco agli inizi degli anni Novanta.

La foto di Vittorio Sgarbi alle urne

A postare la foto di Sgarbi alle urne è stato proprio il profilo del Comune di San Severino.

Ad accompagnare il critico d’arte sono stati la compagna, Sabrina Colle, e il legale di fiducia, l’avvocato settempedano Giampaolo Cicconi.

Ad accogliere Sgarbi in città, invece, era presente direttamente la sindaca, Rosa Piermattei. L’incontro, ha detto proprio la prima cittadina, “ha ribadito il legame mai interrotto tra l’illustre critico d’arte e la comunità settempedana”.

Cosa ha detto Sgarbi dopo il voto

“Il voto ha registrato molta attenzione perché si è ritenuto che fosse un tema importante“, ha detto Sgarbi dopo aver votato.

“A San Severino Marche ho trovato persone vicine, come l’ottimo sindaco Rosa Piermattei e il mio storico avvocato Giampaolo Cicconi”, ha aggiunto.

La visita, ha spiegato poi il Comune, “non è stata solo un impegno politico ma anche un momento di convivialità nel segno della tradizione locale”.

Le condizioni di salute di Vittorio Sgarbi

Vittorio Sgarbi dovrà sottoporsi a una perizia medica entro il 31 maggio. La decisione è stata presa dal Tribunale civile di Roma dopo la richiesta della figlia Evelina di nominare un amministratore di sostegno per il padre.

“Credo che questa vicenda sia stata tutta un’esagerazione. Non capisco, o forse lo capisco fin troppo bene perché Evelina interpelli i giornali e le televisioni e non me”, aveva commentato Sgarbi.

Diversi mesi prima Vittorio Sgarbi era apparso in televisione, ospite di Domenica In, per presentare il suo nuovo libro e in quell’occasione era parso stanco e provato.

Sgarbi assolto dall’accusa di riciclaggio

A febbraio il giudice dell’udienza preliminare di Reggio Emilia aveva assolto Sgarbi dall’accusa di riciclaggio per “insufficienza di prove”.

Il processo, che si era svolto con rito abbreviato, riguardava un antico quadro, del pittore senese del ‘600 Rutilio Manetti, rubato nel 2013 dal Castello di Buriasco, in provincia di Torino.

Un’opera simile, La cattura di San Pietro, era stata poi esposta a Lucca nel 2021 e presentato come un inedito di proprietà di Sgarbi.