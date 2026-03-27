Referendum, Gratteri contro La Russa e Governo: "Volevamo impiccarmi, Sì ha vinto in comuni sciolti per mafia"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Dopo la vittoria del No al referendum sulla riforma della giustizia, il procuratore Nicola Gratteri è tornato a parlare della campagna referendaria e degli attacchi ricevuti per le sue dichiarazioni in merito. A partire dal presidente del Senato Ignazio La Russa: “Cosa ne pensano, quando hanno detto che volevano impiccarmi?”. Secondo Gratteri poi bisogna fare attenzione a valutare con attenzione il voto, perché “chi ha votato per il No non era tutta di sinistra”.

Referendum, Gratteri: “Sentivo che avremmo vinto”

Ospite di Piazzapulita su La7, il procuratore di Napoli Nicola Gratteri ha commentato l’esito del referendum costituzionale sulla giustizia.

Rispondendo alle domande di Corrado Formigli, ha detto di aver avuto la sensazione che il No avrebbe vinto, ma non con questi numeri.

ANSA

Gratteri pensava che il margine si sarebbe limitato a “qualche migliaio di voti”.

Secondo Gratteri il No ha vinto anche grazie all’impegno di pubblici ministeri e giudici. “La cosa più bella”, ha raccontato, è stato vedere che “tutti i magistrati, cioè il 99,99%”, si sono impegnati nello spiegare la riforma nei luoghi che frequentano, dalla partita di calcetto all’estetista

Il Sì ha vinto in Comuni sciolti per mafia

Gratteri è poi tornato sulle polemiche che lo avevano travolto durante la campagna referendaria per alcune sue dichiarazioni.

E ha risposto a chi lo ha attaccato anche dopo l’esito del voto, sottolineando come il No abbia vinto in Calabria. “Tutto questo succede quando non si studia”, ha commentato.

Perché il Sì ha vinto, anche con largo margine, in diversi Comuni sciolti per mafia e ad alta incidenza mafiosa in Calabria e Campania, come San Luca (82%), Rosarno (72%) e Casal Di Principe (52%).

Gratteri contro La Russa

“Avevo detto il vero o il falso”, ha chiesto polemico, rivolgendosi a chi nella maggioranza e nel Governo lo aveva attaccato.

A partire da Ignazio La Russa: “Il presidente del Senato e gli altri a scendere cosa ne pensano, quando hanno detto che volevano impiccare Gratteri?”.

Il procuratore di Napoli ha poi invitato a non trarre conclusioni errate dall’esito del voto, perché “chi ha votato per il No non era tutta di sinistra“: anche un “grande pezzo di destra” ha votato per “difendere la Costituzione“.

Quindi l’attacco al Governo Meloni sul metodo: sono serviti due anni per scrivere la Costituzione, ha ricordato, e l’hanno fatto dei “monumenti del diritto”.

Mentre questa riforma è stata “trattata come un decreto legge“, passata al Parlamento a pacchetto chiuso e votata senza nemmeno discutere emendamenti.