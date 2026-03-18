Referendum, il video del "No" gigantesco a Roma in piazza del Popolo: di chi è l'iniziativa
A Piazza del Popolo, una scritta gigante invita a votare NO al referendum, chiudendo la campagna
Oggi a Roma, in occasione dell’evento di chiusura della campagna referendaria per il No, a piazza del Popolo è apparsa una scritta gigantesca con lettere grandi oltre 20 metri, con scritto: “Vota No”. L’azione è stata realizzata dalla Rete degli Studenti Medi e dell’Unione degli Universitari, firmatari del comitato della società civile per il No. Le immagini sono state girate con un drone e postate sui rispettivi canali social dei promotori dell’iniziativa. L’Italia andrà ai seggi domenica 22 e lunedì 23 marzo.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.