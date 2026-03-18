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Oggi a Roma, in occasione dell’evento di chiusura della campagna referendaria per il No, a piazza del Popolo è apparsa una scritta gigantesca con lettere grandi oltre 20 metri, con scritto: “Vota No”. L’azione è stata realizzata dalla Rete degli Studenti Medi e dell’Unione degli Universitari, firmatari del comitato della società civile per il No. Le immagini sono state girate con un drone e postate sui rispettivi canali social dei promotori dell’iniziativa. L’Italia andrà ai seggi domenica 22 e lunedì 23 marzo.