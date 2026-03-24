Referendum, la previsione di Salvini sulla vittoria del Sì "54 a 46": ma accade esattamente il contrario

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Matteo Salvini aveva previsto una vittoria del Sì al referendum sulla giustizia con il 54%, ma il risultato finale ha visto il No prevalere con il 53,7%. Il clamoroso errore di previsione, condiviso anche da Italo Bocchino, ha scatenato l’ironia dei social e di Selvaggia Lucarelli, rialimentando la leggenda metropolitana sulla presunta capacità del ministro di “portare sfortuna” a ogni sua causa o beniamino.

La “profezia” di Salvini a Un Giorno da Pecora

Nelle ore frenetiche che hanno preceduto il silenzio elettorale per il Referendum sulla giustizia del 2026, il ministro dei Trasporti Matteo Salvini si era sbilanciato in un pronostico quasi chirurgico.

Ospite del programma radiofonico Un Giorno da Pecora, il leader della Lega aveva azzardato numeri precisi: “Secondo me finirà 54% SI e 44% No“. Una sicurezza tale da spingerlo a promettere un fioretto gastronomico: “Rinunciare ad un mese di primi piatti, dal 23 marzo al 23 aprile, è impegnativo”.

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Referendum previsione Salvini

Lo spoglio delle schede ha però restituito un’immagine speculare e beffarda, con i dati definitivi che hanno sancito la vittoria del No con il 53,74%, lasciando il Sì al 46,26%. In pratica, la previsione di Salvini si è avverata, ma a parti invertite. Il video della dichiarazione è diventato immediatamente virale, rilanciato tra gli altri da Selvaggia Lucarelli con un commento laconico ma tagliente: “Precisissimo. Al contrario”.

Non solo Salvini: la previsione di Italo Bocchino sul Referendum

Il vicepremier non è stato l’unico a mancare clamorosamente il bersaglio. Anche Italo Bocchino, direttore editoriale del Secolo d’Italia, aveva puntato tutto su una vittoria schiacciante del fronte favorevole alla riforma.

Durante un acceso confronto a Piazzapulita, incalzato da Corrado Formigli, Bocchino aveva previsto un distacco netto: “Ma vince di dieci punti il sì“. A urne chiuse, l’ex parlamentare ha dovuto fare pubblica ammenda via social: “Le mie previsioni sul risultato referendario si sono rivelate sbagliate, anzi sbagliatissime”.

“Avevo previsto una vittoria per il sì di almeno 5 punti, anzi probabilmente una forchetta tra i 10 e 15 punti” ha detto Bocchino, che ha poi tentato di giustificare l’errore puntando il dito contro la strategia comunicativa degli avversari: “Nella propaganda funzionano moltissime bugie, a volte anche meglio delle verità. E gli italiani adesso hanno scelto”.

Salvini e la teoria della “sfiga”

Il nuovo scivolone del ministro ha riacceso sui social network l’ormai decennale dibattito sul presunto potere di “gufata” di Salvini. Una teoria che, dai meme di Twitter (ora X), è arrivata persino nei talk show politici. Memorabile lo scontro a “L’Aria che Tira” tra l’eurodeputato Alessandro Zan e la leghista Laura Ravetto, con Zan che punzecchiava: “Gli auguri di Salvini non è che portino bene”.

Le parole di Salvini a Un Giorno da Pecora

La lista delle coincidenze sfortunate citate dal web è lunghissima e tocca ogni campo. Dallo sport, con gli auguri a Jannik Sinner (spesso seguiti da sconfitte in finale) al tifo per la Croazia contro la Francia, fino alla presenza in tribuna per il Milan o la Ferrari, regolarmente seguite da disfatte.

Discorso non diverso nella politica internazionale, con gli endorsement pubblici a Donald Trump nel 2020 e a Marine Le Pen nel 2024, entrambi seguiti da risultati elettorali deludenti. Idem per la cronaca e il costume, dato che persino gli auguri alla Regina Elisabetta per i 70 anni di regno o l’augurio di “mille anni di ricchezza idrica” al Po (seguito da una siccità storica) sono finiti nel calderone dell’ironia social.

Il risultato di questo referendum sembra aver aggiunto un capitolo ulteriore a quella che potremmo ormai definire la “fenomenologia della sfortuna” salviniana.