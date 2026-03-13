Referendum, per Gratteri il sorteggio "è una mezza truffa" e la riforma "non velocizza la giustizia"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Nel dibattito in corso sul Referendum, Nicola Gratteri ha definito il sorteggio del Csm “una mezza truffa”, sostenendo che la riforma “non velocizza di un secondo” la giustizia. Antonio Di Pietro difende invece il sorteggio come rimedio alla degenerazione correntizia, ma Travaglio accorre a difesa di Gratteri: “Non ha mai fatto parte di nessuna corrente”.

Referendum, Gratteri parla di “mezza truffa” sul sorteggio

Nicola Gratteri torna a parlare del Referendum contestando il sorteggio previsto per la composizione del Csm e respingendo l’idea che lui sia a favore: “Continuano a ripetere falsamente che io sono per il sorteggio del Csm”, dice, come riportato da AGI.

Il punto, nella sua critica, è l’asimmetria tra le due componenti: “I componenti della magistratura vengono sorteggiati tra tutti i magistrati”, mentre i laici, di nomina parlamentare, sono sorteggiati in un elenco indicato “proporzionalmente alla forza politica”. Ne deriva, secondo Gratteri, un rapporto diretto con la maggioranza del momento: “la maggioranza ‘laica’ risponde alla maggioranza parlamentare”.

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“Ecco perché il ministro Nordio ha detto alla Schlein ‘non capisco perché ti opponi a questa riforma, se tu un giorno vai al governo serve anche a te”, ha aggiunto ancora Gratteri.

La riforma della giustizia che “non velocizza di un secondo”

Sul merito della riforma, Gratteri lega la sua contrarietà a quello che sarebbe l’effetto pratico: “Non serve a rispondere ai bisogni di giustizia della gente […] non velocizza di un secondo le decisioni sulle sentenze”. Nella sua valutazione, il testo “non interviene sull’efficienza e non risponde a quello di cui la gente ha bisogno”.

Gratteri critica anche il metodo, contestando che si vogliano “modificare sette articoli senza una discussione vera in Parlamento” e senza “contraddittorio sostanziale”.

Gratteri cerca poi ci spiegare in modo chiaro perché bisogna contestare la logica di separare gli organi di governo autonomo: “Il SÌ dice che bisogna fare due Csm perché il pm che ha avuto torto dal giudice quando poi va al Csm si vendica sul giudice”.

“E allora lo stesso ragionamento andrebbe fatto quando il giudice d’appello dà torto a quello di primo grado e se quest’ultimo va al Csm si può vendicare del giudice d’appello. Stessa cosa con i giudici d’appello con quelli di Cassazione. Stando a questo ragionamento avremmo bisogno di tre Csm per i tre gradi di giudizio e un Csm per i pm” conclude poi Gratteri.

Le parole di Di Pietro e la difesa di Travaglio

Antonio Di Pietro si colloca invece sul fronte opposto. Per lui “il sorteggio del Csm metterebbe fine a un’anomalia strutturale” legata alla degenerazione correntizia.

L’ex magistrato insiste su un punto: “Il Csm non è un condominio di proprietà dei magistrati”, perché “i condomini siamo noi cittadini”. Secondo Di Pietro, l’estrazione non significa incompetenza, dato che si sorteggerebbe “tra persone che, avendo vinto un concorso. sono capacissime”.

Sul tema, Marco Travaglio nel corso di un intervento a Otto e Mezzo ha invece usato il profilo di Gratteri per contestare l’equazione “correnti uguale politicizzazione”, ricordando che Gratteri “non ha mai fatto parte di nessuna corrente” ed è stato “osteggiato da tutte le correnti”. Proprio per questo Gratteri “fa saltare tutte le loro menzogne”, dato che non rientra nello schema che gli viene attribuito.