Referendum sulla giustizia, affluenza alle ore 23 di domenica al 46,07%: chi può vincere con il boom di voti

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Affluenza alta al referendum sulla Giustizia: alle 23 del primo giorno il dato è al 46,07%, dopo il 38,9% delle 19. Partecipazione superiore a tutte le ultime consultazioni: il confronto con il passato porta questo referendum, dopo il primo giorno di voto, alla percentuale potenzialmente più alta del nuovo millennio.

Referendum, il dato dell’affluenza delle 23

Un risultato sorprendente quello della prima giornata di voto per il referendum sulla Giustizia. Alle 23, orario di chiusura dei seggi per domenica 22 marzo, colpisce l’affluenza record.

A conferma del trend già emerso nel pomeriggio, la partecipazione al voto è stata infatti molto alta: ha votato il 46,07% degli aventi diritto. Alle ore 19 l’affluenza aveva già raggiunto il 38,9%, un valore molto elevato che aveva subito attirato l’attenzione di osservatori e partiti.

ANSA

Questo primo segnale ha alimentato interpretazioni contrastanti: da un lato, chi vede nell’alta affluenza un indicatore di forte mobilitazione dell’elettorato; dall’altro, chi invita alla prudenza, sottolineando come la distribuzione territoriale del voto possa incidere più del dato complessivo.

Affluenza alta, cosa significa

Secondo diversi analisti, un’affluenza così elevata rende il risultato politicamente più rilevante, anche se il referendum non prevede quorum. La partecipazione diventa quindi un indicatore diretto dell’interesse degli elettori e del peso politico dell’esito finale.

I sondaggisti sottolineano come il quadro resti comunque incerto. Alcuni studi indicavano un possibile vantaggio del “Sì” in caso di alta affluenza, ma la forte partecipazione in regioni con tradizioni politiche di sinistra rende difficile una lettura univoca.

Il confronto con i referendum precedenti

Per comprendere meglio il dato attuale, è utile confrontarlo con le precedenti consultazioni referendarie svolte su due giorni:

2020 (taglio dei parlamentari): 39,37% alle 23 del primo giorno

2022 (referendum giustizia): 20,9% alle 23

2025: 22,7% alle 23

Il dato del 2026 si colloca quindi su livelli nettamente superiori rispetto alle ultime tornate. Se il trend fosse confermato anche nella seconda giornata di voto, potrebbe avvicinarsi o superare tutti gli altri referendum della storia repubblicana, escludendo quello del 1946.

Secondo l’analisi di YouTrend, la proiezione dell’affluenza finale, alle 15 di lunedì 23 marzo, potrebbe attestarsi infatti tra il 56% e il 60%. Un dato che scavalcherebbe sia il picco del 2020, che quello del referendum del giugno 2006 sulla riforma del Titolo V (il progetto di “Devolution” del governo Berlusconi), che detiene attualmente il primato.

Le regioni top e flop

Analizzando i dati regionali aggiornati alle 23, emergono differenze significative tra le varie aree del Paese. Le cinque regioni con la maggiore affluenza sono:

Emilia-Romagna – 53,70% Toscana – 52,49% Lombardia – 51,83% Veneto – 50,55% Umbria – 50,11%

Le regioni dove invece c’è stata meno partecipazione, invece, sono le seguenti:

1. Sicilia – 34,94%

2. Calabria – 35,70%

3. Campania – 37,78%

4. Puglia – 39,00%

5. Sardegna – 39,09%

Le zone che confermano una partecipazione particolarmente alta, in particolare, sono Emilia-Romagna e Toscana, tradizionalmente considerate regioni “rosse”. Nel Sud e nelle isole si registra invece una partecipazione più contenuta, un dato ricorrente anche nelle precedenti consultazioni referendarie.