Referendum sulla Giustizia, Calenda sbeffeggia Salvini dopo la gaffe su Askatasuna: "Un danno ambulante"

Uno "scivolone" di Matteo Salvini sulla vicenda delle proteste per Askatasuna ha riacceso il dibattito intorno alla campagna per il referendum sulla Giustizia. A puntare il dito contro il segretario della Lega è stato il leader di Azione, Carlo Calenda, definendolo "un danno ambulante". Il vicepremier aveva affermato che con la vittoria del Sì, i manifestanti di Torino sarebbero rimasti in carcere.

Cosa ha detto Salvini su referendum e Askatasuna

Nel corso di un intervento pubblico, il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture aveva sostenuto che, in caso di vittoria del Sì al referendum del 22 e 23 marzo, i manifestanti arrestati a Torino dopo gli scontri al corteo pro Askatasuna sarebbero "ancora in carcere".

Secondo Salvini, le recenti scarcerazioni degli attivisti dimostrerebbero l’inefficacia dell’attuale sistema giudiziario, suggerendo che il referendum potrebbe evitare simili situazioni.

L’affermazione ha sollevato immediate critiche, poiché non corrispondente alla realtà giudiziaria. Come emerso dagli atti del Tribunale, uno dei tre indagati è stato infatti posto agli arresti domiciliari, mentre per gli altri due è stato disposto l’obbligo di firma.

Nessuna liberazione piena, dunque, e soprattutto nessun nesso diretto con le norme costituzionali sulle quali gli italiani saranno chiamati a votare.

Calenda contro Salvini: "Una roba assurda"

"Allucinante. Una roba assurda. Un danno ambulante". Con questo messaggio lapidario Carlo Calenda ha commentato su X la gaffe di Matteo Salvini, ribadendo la sua idea secondo cui il vicepremier sta utilizzando la cronaca giudiziaria in modo superficiale e strumentale.

"Chi confonde i fatti fa solo danni", aveva osservato il leader di Azione qualche giorno fa parlando delle fake news riguardo il referendum del 22 e 23 marzo.

Secondo l’ex ministro dello Sviluppo Economico, il confronto sulla Giustizia dovrebbe basarsi su contenuti tecnici e istituzionali, non su semplificazioni legate a singoli episodi di piazza.

Cosa ha detto Calenda sull’addio di Vannacci alla Lega e a Salvini

In un’intervista rilasciata alla trasmissione Mattino Cinque, Calenda riflette su come cambieranno le dinamiche interne al centrodestra, ma non solo, dopo l’uscita di Roberto Vannacci dalla Lega.

"C’è una parte di Lega che va da Luca Zaia a Massimiliano Fedriga con cui potrei lavorare. Se volessimo usare vecchie etichette potremmo dire che loro sono democristiani e io un liberale", afferma il leader di Azione con un sorriso.

Venendo al punto Calenda ribadisce l’estraneità, a suo dire, di Matteo Salvini dalla parte moderata del Carroccio. La mossa del vicepremier "ha portato la Lega in un angolo. Per questioni come la vicinanza alla Russia, per paradosso credo che Salvini stia meglio con Vannacci che con la Lega di Zaia".

La fondazione di Futuro Nazionale da parte di Vannacci apre una possibile frattura all’interno della destra, che secondo Calenda potrebbe mettere in crisi la coalizione di governo con "fibrillazioni politiche".

Secondo l’ex ministro, il rinnovato quadro di spinte di opposizione porterà la maggioranza ad assumere posizioni "ancora più di destra".