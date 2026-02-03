Referendum sulla Giustizia, da FdI e Lega a Pd e M5S: le posizioni dei partiti, cosa voteranno i leader

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

A cinquanta giorni dal referendum sulla Giustizia del 22 e 23 marzo, i partiti italiani si sono già ampiamente schierati per il Sì o per il No: alcuni con posizioni nette, altri con sfumature interne. Tutte le intenzioni di voto delle formazioni politiche: da Fratelli d’Italia alla Lega, dal Pd a Forza Italia, dal M5S ad Alleanza Verdi-Sinistra, da Azione a +Europa e Noi Moderati.

Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni per il Sì

Per Fratelli d’Italia, il Sì al referendum è parte dell’agenda istituzionale e politica. Il partito della premier Giorgia Meloni ha ribadito il sostegno alla riforma, considerata un passo necessario per “rendere più efficiente e trasparente” il sistema giudiziario.

Secondo i vertici di FdI, la separazione delle carriere contribuirà a semplificare l’autogoverno della magistratura e a rafforzare la percezione di imparzialità del giudice.

La stessa presidente del Consiglio ha più volte sottolineato che una vittoria del No non comporterà dimissioni in caso di sconfitta, pur sostenendo fermamente che l’Italia “sarà più sicura con il Sì al referendum”.

Lega, Matteo Salvini spinge per il Sì

Anche la Lega voterà compatta Sì al referendum di marzo. Per il partito di Matteo Salvini la riforma rappresenta “una possibilità storica” per affermare libertà e trasparenza nel sistema giudiziario, liberando i magistrati da “correnti e altri condizionamenti”.

La posizione del Carroccio, saldamente allineata con la maggioranza di governo, si concentra sulla necessità di offrire ai cittadini “strumenti di controllo più chiari sull’assetto costituzionale della magistratura”.

Forza Italia, Antonio Tajani sostiene il Sì

Anche Forza Italia si schiera apertamente a favore del Sì al referendum sulla Giustizia. Il partito ha accolto con favore l’introduzione della separazione delle carriere, ritenendola una misura “coerente con l’evoluzione delle democrazie europee”.

Il leader Antonio Tajani ha dichiarato in più occasioni che “occorre fornire strumenti più chiari per garantire imparzialità ed efficienza alla giustizia italiana“, indicando così un appoggio convinto alla riforma.

Pd, Elly Schlein è per il No ma qualcuno propende per il Sì

La linea ufficiale del Partito Democratico sponsorizza il No al referendum. La segretaria Elly Schlein ha motivato questa scelta sostenendo che la riforma “non migliora l’efficienza del sistema giustizia, non renderà più veloci i processi e non affronta le vere criticità del settore”.

Tuttavia, all’interno del Pd esistono voci a favore del disegno governativo e quindi del Sì. È il caso della riformista Pina Picierno, che a gennaio ha partecipato a Firenze a un convegno denominato “la Sinistra che dice Sì”.

Movimento 5 Stelle, da Giuseppe Conte un No deciso

Il Movimento 5 Stelle si è schierato in modo netto per il No al referendum. Per il presidente Giuseppe Conte, la riforma costituisce “la fine del principio che la legge è uguale per tutti” e parte di “un disegno politico più ampio” volto a “mettere in discussione l’equilibrio costituzionale tra i poteri dello Stato”.

La linea M5S è coerente con la tradizionale critica del partito alle riforme che tendono a ridurre l’autonomia dei magistrati, ritenuta un elemento fondamentale dello Stato di diritto.

Alleanza Verdi e Sinistra, No contro la “deriva autoritaria”

Anche Alleanza Verdi e Sinistra ha annunciato il proprio schieramento per il No. I leader Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni hanno definito la riforma una “deriva autoritaria”.

Secondo Avs, l’obiettivo del governo sarebbe quello di “minare e indebolire l’autonomia e l’indipendenza della magistratura”.

Azione, Carlo Calenda dice Sì

Anche Azione si è schierato pubblicamente a favore del Sì, col leader Carlo Calenda che ha più volte come la riforma della Giustizia fosse nel programma del partito. “Se il governo Meloni fa una cosa che condivido la voto”.

L’ex ministro ha specificato che la separazione delle carriere fra giudici e pubblici ministeri rientra nei valori e nelle proposte di Azione, che da tempo spinge per interventi di modernizzazione del sistema giudiziario italiano e per una maggiore trasparenza delle istituzioni.

+Europa è per un Sì più “sfumato”

+Europa sostiene le ragioni del Sì al referendum, come spiegato dal segretario Riccardo Magi. “La separazione delle carriere è una riforma giusta e condivisibile e come partito pensiamo che sia da confermare al referendum”.

Il partito tuttavia nutre qualche dubbio in merito, visto che Maggi ha parlato di “non poche incognite di carattere tecnico-giuridico sulle concrete applicazioni del provvedimento e quelle ancora maggiori di carattere politico”.

Noi Moderati, sostegno chiaro per il Sì

Il partito Noi Moderati, componente centrista e liberal-riformista del centrodestra, ha confermato una posizione chiara a favore del Sì al referendum sulla Giustizia.

Secondo il leader Maurizio Lupi, la riforma costituzionale che introduce la separazione delle carriere “renderà la giustizia più equa, efficiente e trasparente, più vicina ai cittadini” e “non rischia di sottomettere la magistratura all’esecutivo”, come sostengono alcuni oppositori.